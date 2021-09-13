De acuerdo con el presidente de la Concanaco, las empresas siguen con los trámites pero no han podido terminarlos. Cerca del 40% de las empresas en los sectores de comercio, servicios y turismo no ...

De acuerdo con el presidente de la Concanaco, las empresas siguen con los trámites pero no han podido terminarlos. Cerca del 40% de las empresas en los sectores de comercio, servicios y turismo no han terminado los trámites para cumplir con la reforma al outsourcing. José Manuel López Campos, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), aclaró que las empresas que faltan ya iniciaron los trámites; sin embargo, por diversas razones no han podido terminarlos.

Piden más flexibilidad

López Campos se refiere a dos trámites en específico: la inscripción al Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) y la sustitución patronal ante el IMSS. Hay que recordar que el último día para cumplir con estos cambios fue el 1 de septiembre. Ante este escenario, el presidente de la Concanaco pidió más flexibilidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT):

Lo dijimos desde que se pusieron los plazos, todavía quedan muchísimas empresas que aún con la intención de cumplir con la ley, no han podido completar el trámite, esperamos que haya una mayor flexibilidad, pedíamos que se tuviera el mismo plazo que el gobierno, que es hasta diciembre. Ojalá haya más flexibilidad por parte del gobierno, de las autoridades recaudatorias, en el sentido de que si los trámites están iniciados no incurran en las penalizaciones en las que se han hablado.

López Campos dijo que se hará todo lo que se tenga al alcance para que las empresas terminen el trámite lo más rápido posible. Por último, el dirigente de la Concanaco habló sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Dijo que espera que el objetivo sea lograr más productividad para una recuperación económica más rápida. También señaló que el sector privado llevará a cabo mesas de trabajo con legisladores para hablar sobre el presupuesto. Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/falta-40-de-empresas-por-reconocer-a-trabajadores/ar2254082 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Concanaco-40-de-empresas-de-comercio-servicios-y-turismo-aun-no-cumplen-con-reforma-en-outsourcing-20210907-0056.html

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