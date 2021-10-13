El combate a la evasión y elusión fiscal darán los recursos suficientes para no tener la necesidad de realizar una reforma fiscal, dijo la jefa del SAT.

El combate a la evasión y elusión fiscal darán los recursos suficientes para no tener la necesidad de realizar una reforma fiscal, dijo la jefa del SAT.

La titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, recientemente dijo que por el momento no es necesaria una reforma fiscal. Además, señaló que el adecuado cobro de los adeudos que tienen los 12 mil grandes contribuyentes del país da para recuperar recursos durante 13 años, si se considera que la capacidad de revisión de la institución es de 890 cada año. En entrevista con La Razón, con motivo de la propuesta de Paquete Económico para 2022, con el cual la meta es recaudar 3.9 billones de pesos, expuso que el sistema fiscal actual servirá para impulsar la reactivación económica del país tras el desplome de 8.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020, a consecuencia del impacto de la pandemia de Covid-19.

SAT ya había investigado a muchos contribuyentes

Por otro lado, la jefa del organismo, precisó que desde el año pasado el SAT ya había investigado a algunas de las personas o empresas que tienen sus fortunas en paraísos fiscales, cuyos nombres aparecieron recientemente en la investigación periodística “Papeles de Pandora”, y agregó que por instrucción presidencial dará seguimiento a la información, porque también hay contribuyentes de los cuales el organismo desconocía estas operaciones. Asimismo, destacó la “limpia” que se ha llevado a cabo en el SAT, pues uno de cada diez servidores públicos ha sido removido por actos de corrupción.

Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas y morales

El 9 de septiembre, la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso de la Unión la propuesta de Paquete Económico 2022, con el cual se estiman ingresos por 7.1 billones de pesos, de los cuales 3.9 billones son por impuestos. Esta propuesta, incluye una Miscelánea Fiscal que plantea la creación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) para personas físicas y morales, que ofrece como ventaja la aplicación de tasas impositivas mínimas y simplifica el pago de impuestos, ya que su objetivo no es recaudatorio, sino aumentar la base de contribuyentes.

Busca aumentar la recaudación sin una mayor carga impositiva

Por otra parte, Raquel Buenrostro, explicó que la recaudación estimada para el año próximo saldrá de los tres ejes que considera la Miscelánea Fiscal, los cuales son:

No aumentar impuestos ni crear nuevos.

Combatir la evasión y la elusión fiscal.

Atacar la informalidad.

Además, resaltó que el combate a la evasión y elusión fiscal, así como atacar la informalidad, darán los recursos suficientes para no tener la necesidad de realizar una reforma fiscal, que lo único que hace es aumentar la carga impositiva sobre quienes pagan siempre, de acuerdo con La Razón.

No será necesaria una reforma fiscal

La funcionaria calculó que sólo por los 12 mil grandes contribuyentes que tiene el país, aquellos cuyos ingresos en el último año son iguales o mayores a mil 250 millones de pesos, el país tiene un potencial recaudatorio de entre un billón y un billón y medio de pesos para los próximos años, sin embargo detalló que el SAT sólo puede revisar cada año a unos 890. No obstante, aseguró que con ello ha logrado cambios estructurales en la recaudación que ha permitido ir aumentando los ingresos por “escalones”, por lo cual “una reforma fiscal, no es necesaria”, consideró Raquel Buenrostro. Con información de La Razón. https://www.razon.com.mx/negocios/raquel-buenrostro-hay-necesidad-reforma-fiscal-454996

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