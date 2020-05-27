El pasado 25 de mayo, el SAT se jactó de que año tras año la entrega de devoluciones ha aumentado, ¿pero qué tan cierta es esta afirmación? Hace unos días, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó un comunicado en el que informó que con corte al 22 de mayo de 2020, las devoluciones de impuestos incrementaron en 13.7% en comparación al mismo periodo de 2019 y 48.7% en comparación al periodo análogo de 2018. Sin embargo, si bien es verdad que ahora el SAT ha hecho más devoluciones, también es cierto que hay más demanda de solicitudes de devolución. En entrevista con El Contribuyente, el especialista del Colegio de Contadores Públicos de México Roberto Colin Mosqueda, explicó que el cambio regulatorio de 2019 desapareció la compensación universal de créditos fiscales, pero incrementó la demanda de devoluciones de impuestos. Colín explicó que la autoridad fiscal fundamenta los parámetros para solicitar una devolución de impuestos dentro del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación (CFF) el cual menciona lo siguiente “las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales”. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/05/como-se-reportara-el-numero-de-servicios-digitales-mensuales/

La autoridad sigue siendo lenta en las devoluciones

Según la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), a finales de marzo el gobierno federal se había comprometido a hacer las devoluciones de impuestos en tan sólo tres días. Sin embargo, en la práctica las devoluciones no se hicieron con la prontitud prometida. El especialista fiscal explicó que la promesa del SAT de devolver los impuestos a las personas físicas no se cumplió, como se observa en la inconformidad que los contribuyentes han manifestado. Algunas empresas incluso han señalado que las autoridades fiscales se han excedido de los tiempos de resolución. La Coparmex, por ejemplo, señaló en agosto pasado que los impuestos que faltaban de ser devueltos tras la eliminación de la compensación universal ascendían a 50 mil millones de pesos. El experto fiscalista detalló que el SAT legalmente tiene 40 días hábiles para realizar la devolución, sin embargo la autoridad fiscal puede emitir requerimientos al contribuyente que podrían ampliar en 20 días más el plazo. La autoridad podría incluso solicitar un segundo requerimiento que ampliaría el plazo en 10 días más, quedando en un total de 70 días hábiles para que el Servicio de Administración Tributaria realice la devolución. De hecho es común que la autoridad fiscal lleve los plazos legales para hacer las devoluciones de impuestos al límite, lo que puede crear problemas importantes de flujo de efecto para los contribuyentes. “Debido a los requerimientos de la autoridad, podría tardar en entregarse las devoluciones de impuestos hasta 3 meses y medio; y esto para los contribuyentes representa un alto costo financiero”, según el experto Roberto Colin. De hecho el problema es reconocido por Prodecon misma, en cuanto propuso a la autoridad la creación de una nueva regla que haría que las devoluciones se hagan en un plazo máximo de 15 días hábiles. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/05/puedes-deducir-los-gastos-en-gel-antibacterial-cubrebocas-y-caretas/

La pandemia de COVID-19 ha afectado la eficiencia del SAT

Respecto a las inconsistencias que ha presentado la plataforma del SAT, el experto comentó “que los colaboradores del Servicio de Administración Tributaria han trabajado de manera intermitente debido a la actual pandemia por COVID-19”. Añadió que debido a la crisis por COVID-19 las empresas han solicitado apoyos financieros al g****obierno federal. Sin embargo, si las autoridades fiscales realizaran las devoluciones de manera más rápida beneficiaria a los contribuyentes. “La pandemia no le ha permitido al SAT trabajar al 100%, por lo que este ha sido uno de los mayores inconvenientes para la entrega de las devoluciones”, expresó. Roberto Colin concluyó que las revisiones se han manifestado de manera exhaustiva, tal y como el SAT lo comunicó el pasado 25 de mayo, con efecto de detectar elusión o evasión fiscal, por lo que los contribuyentes han solicitado el apoyo a Prodecon para que sea el intermediario con las autoridades fiscales, con el fin de que la documentación que se presente sea de manera parcial y no total como se ha estado presentando. “Los contribuyentes han acudido a Prodecon solicitando que este sea el intermediario entre ellos y el SAT, para que la documentación excesiva que se solicita sea de manera parcial, por su parte esta procuraría ha actuado y se han obtenido respuestas positivas para los contribuyentes”, concluyó Roberto Colin Mosqueda TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/05/estafadores-piden-dinero-en-efectivo-para-tener-acceso-a-programas-sociales-advierte-gobierno-federal/ Con información de Roberto Ivan Colin Mosqueda.

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