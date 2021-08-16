Los retiros por desempleo y matrimonio en las Afores están rompiendo récords por la pandemia. De enero a julio de este año, un millón 115 mil mexicanos retiraron dinero de sus Afores para compensar...

Los retiros por desempleo y matrimonio en las Afores están rompiendo récords por la pandemia. De enero a julio de este año, un millón 115 mil mexicanos retiraron dinero de sus Afores para compensar la caída en ingresos. De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el total de dinero retirado es de 12 mil 407 millones de pesos. Este es el monto más grande de retiros desde que se tiene registro. Lo retirado en los primeros siete meses del año es 17.5% más que en el mismo periodo de 2020. En entrevista con Dinero en Imagen, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, explicó que los retiros continuarán hasta que se recuperen los niveles de empleo formal. Hay que recordar que de los 709 mil empleos formales perdidos en la pandemia, este año se han recuperado 518 mil.

Retiro por matrimonio

Como señala Reforma, una gran parte de los retiros de Afore se han dado bajo el retiro por matrimonio. En junio, los retiros por este concepto fueron de 17.6 millones de pesos; esto representa un récord para este periodo, además, es un aumento de 132% frente a junio pasado. En entrevista con el mismo medio, Abraham Vela Dib, presidente de la Consar, dijo que es muy probable que las familias usen este retiro para compensar sus ingresos. Durante la pandemia, los retiros por matrimonio han ido en aumento. Una de las ventajas de utilizar este recurso es que no se descuentan semanas de cotización; en cambio, esto sí sucede con el retiro por desempleo. Así, de acuerdo con Vela, las familias prefieren utilizar este tipo de retiro por el momento. Con información de Reforma, Dinero en Imagen y Vanguardia https://www.reforma.com/detona-la-crisis-retiros-de-afores/gr/ https://vanguardia.com.mx/dinero/retiros-por-desempleo-en-afore-alcanzan-pico-durante-julio-NA376483 https://www.dineroenimagen.com/economia/11-millones-de-mexicanos-desempleados-retiran-dinero-de-las-afores/136460

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