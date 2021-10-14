Mientras el PRI tacha la propuesta de terrorismo fiscal, Raquel Buenrostro, jefa del SAT, dice que se trata de una medida de protección contra robo de identidad y factureras. Como parte de la propu...

Mientras el PRI tacha la propuesta de terrorismo fiscal, Raquel Buenrostro, jefa del SAT, dice que se trata de una medida de protección contra robo de identidad y factureras. Como parte de la propuesta de cambios fiscales del Paquete Económico 2022, el Ejecutivo incluyó la obligación para que las personas mayores de edad se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Dicha obligación se plasmó en una propuesta de reforma al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF). El argumento del Ejecutivo se basa en que existen trámites, como el requerido para la obtención de título y cédula profesional, en los que se necesita que el individuo tenga un RFC. En ese sentido, propone que el RFC sea obligatorio “atendiendo a dicha realidad y a efecto de impulsar la cultura tributaria”.

PRI busca eliminar la propuesta

Sin embargo, empresarios, especialistas y algunos legisladores se han mostrado en contra de la nueva medida. Por ejemplo, Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, dijo que la propuesta es un acto de terrorismo fiscal. De acuerdo con Moreira, la medida podría llegar al extremo de que los jóvenes tendrían que explicar cómo pagan sus colegiaturas; además, dijo que serán vigilados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Hiram Hernández, diputado del PRI, dijo que con la propuesta los jóvenes tendrían que aclarar sus ingresos ante el SAT cuando reciban transferencias de sus padres o tutores al pagar las colegiaturas. https://twitter.com/PRI\_Nacional/status/1448050834198171650

Los obstáculos de la propuesta

Un artículo de Fiscalia expone algunos obstáculos de la propuesta del Ejecutivo:

La propuesta parece carecer de la solidez necesaria para hacer valer esta obligación. Por ejemplo, no queda clara la consecuencia de que un mayor de edad no se inscriba, o bien, si existe un plazo para inscribirse una vez que se cumplan los 18 años de edad.

Esta situación puede derivar en una mayor fiscalización de la autoridad con los contribuyentes registrados. No obstante, resulta “excesivo” que el Ejecutivo tenga expectativas de que, por considerar como obligatorio el registro al RFC esto vaya a suceder.

No se contempla si existirán otros organismos que, en colaboración con la autoridad fiscal, facilitarán la obtención del RFC. Ejemplo de lo anterior sería que el Instituto Nacional Electoral (INE), al momento de obtener la credencial de elector, auxilie a los ciudadanos a obtener simultáneamente su RFC.

Se deberían priorizar alianzas entre organismos públicos que faciliten (y no exijan) la inscripción al RFC. Estos organismos públicos pueden ser entidades donde los ciudadanos deben atender por obligación, como es el caso del INE.

La Coparmex también pide que se revise

La integrante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Patricia López Padilla, solicitó a la Cámara de Diputados que revise la propuesta. “La obligación de formar parte del RFC es que se generen ingresos o que se lleven a cabo actividades económicas. Si van a concluir que los jóvenes de 18 años se den de alta en el RFC, lo que pediríamos (desde Coparmex) es que no se les obligue a expedir declaraciones provisionales o informativas y que no fueran sancionados por este tipo de obligaciones porque no llevan a cabo actividades económicas”, menciona Padilla.

SAT la defiende

La semana pasada, Raquel Buenrostro, jefa del SAT, habló en entrevista con Milenio sobre la propuesta:

Lo que nosotros estamos buscando es ampliar la cultura fiscal, que la gente vea que hay justicia fiscal en este país y que sus contribuciones sirven para aportar bienes y servicios a la comunidad. Lo que queremos es que la gente sepa que es su obligación contribuir porque vive en una sociedad y que desde los 18 años cuando adquieren la madurez y la mayoría de edad, ellos son conscientes que en algún momento tienen que contribuir con su país.

También señaló que este registro no significa que tengan obligaciones como las tiene una persona profesional con actividad empresarial o un asalariado. Con este registro, los jóvenes que se dan de alta y sacan su firma proporcionan un medio de contacto, un teléfono o un buzón tributario; con esto, es más complicado que alguna persona utilice sus datos para otro fin. Durante su comparecencia en San Lázaro sobre el Paquete Fiscal 2022, Buenrostro señaló que la propuesta del RFC no se trata de terrorismo fiscal. “No puede ser terrorismo fiscal, es una medida preventiva contra las factureras, ya que este tipo de empresas escoge a jóvenes para crear empresas fantasma, robándoles la identidad”, contestó a legisladores. Con información de La Jornada, Fiscalia y**Milenio https://www.milenio.com/negocios/encargo-amlo-miscelanea-fiscal-confianza-buenrostro https://www.fiscalia.com/publicaciones/16351 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/13/politica/busca-el-pri-eliminar-obligacion-de-tramitar-rfc-a-partir-de-los-18-anos/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.