Pretenden que los bancos no impongan cargos por operaciones como la consulta de saldo y retiro de efectivo El diputado Juan Isaías Bertín Sandoval, perteneciente al partido Morena, ha presentado una iniciativa de reforma al artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con el objetivo de prohibir que las entidades financieras cobren comisiones a los usuarios. La propuesta del legislador busca específicamente que los bancos no impongan cargos por operaciones como la consulta de saldo y retiro de efectivo en cajeros automáticos, incluso si estos no pertenecen a la entidad del usuario. La iniciativa será remitida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para su dictamen, proponiendo la adición del inciso d) a la fracción III del artículo 4 Bis de la mencionada ley. De aprobarse, el Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tendrán un plazo máximo de 180 días, a partir de la entrada en vigor del decreto, para facilitar los acuerdos necesarios entre las entidades financieras que aseguren el cumplimiento de esta reforma. La iniciativa también establece que Banxico, la CNBV y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) deben promover, dentro de sus competencias, el cumplimiento de los principios de transparencia mediante la publicación de las comisiones interbancarias existentes y los ingresos correspondientes. Juan Isaías Bertín Sandoval destacó que las instituciones bancarias obtienen ingresos por diversas fuentes, como comisiones interbancarias, gestiones operativas, transferencias, y contratación de productos financieros. En el primer trimestre de 2018, se registró un ingreso por comisiones de 38,665 millones de pesos, de los cuales 218 millones fueron objeto de 85,698 reclamaciones por comisiones no reconocidas por los usuarios.

Denuncian malas prácticas

El diputado señala que muchos usuarios desconocen las comisiones que les cobra el banco, lo que propicia prácticas excesivas por parte de las entidades financieras. En ese contexto, mencionó que los siete bancos más grandes de México obtienen más del 30% de sus ingresos totales por comisiones, mientras que en países como Estados Unidos, España y Canadá, este porcentaje no supera el 20%. Bertín Sandoval resalta que más de 5.5 millones de tarjetas de débito realizan diariamente operaciones en alguno de los 58,991 cajeros automáticos, representando el 99.2% de las operaciones y más de 4 billones de pesos al año. La propuesta cuenta con el respaldo de 25 diputados de los grupos parlamentarios de Morena, PT y PVEM. En caso de ser aprobada en comisiones, se espera su discusión y votación en el Pleno de San Lázaro.