Para personas físicas y morales, los gastos administrativos de trámites con el SAT han disminuido en esta administración; sin embargo, también ha caído la percepción de facilidad en los trámites.

Para personas físicas y morales, los gastos administrativos de trámites con el SAT han disminuido en esta administración; sin embargo, también ha caído la percepción de facilidad en los trámites.

Entre el 28 de mayo y el 8 de junio de 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llevó a cabo una encuesta a los contribuyentes.

Como señala El Universal, en general, los resultados demuestran que la percepción en la facilidad para cumplir con los trámites del SAT ha caído frente a la administración pasada. Estos son algunos de los datos más relevantes de la encuesta:

La calificación en la percepción de facilidad para trámites es de 7.95. La última calificación de la administración anterior, en 2018, fue de 8.3.

El tiempo promedio de espera con cita fue de 5.7 minutos; en la administración pasada fue de 3.87 minutos.

La calificación en el tiempo del trámite fue de 8.18; en la administración pasada fue de 8.22.

El gasto anual de una persona física para cumplir con el SAT es, en promedio, de 10,357 pesos; con la administración pasada fue de 14,268.

Para personas morales, el costo es de 44,213 pesos; con la administración pasada fue de 53,803 pesos.

Esta tendencia también se observó en datos oficiales del primer semestre del año. En el periodo, los contribuyentes calificaron con 7.9 de 10 puntos posibles la facilidad para realizar trámites ante el SAT. Esto representa una caída frente al mismo periodo del año pasado, cuando la calificaron en 8.2.

Una situación similar se dio en la calificación para trámites en aduanas; en el primer semestre del año, se calificó en 7.98. Sin embargo, en el mismo periodo del año pasado la calificación fue de 8.2.

Régimen de confianza

Algo que podría mitigar estos resultados es el Régimen Simplificado de Confianza. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, dijo que tendrá reglas sencillas para reducir el pago de impuestos a las pequeñas y medianas empresas.

Esta semana en su comparecencia en el pleno del Senado, el funcionario explicó que tiene por objetivo simplificar el pago de impuestos entre las pequeñas empresas y personas físicas, que comúnmente encuentran muy costoso cumplir con sus obligaciones con el régimen actual.

¿Por qué conviene este régimen?

Para personas físicas

La ventaja principal es que habrá tasas impositivas mínimas según los ingresos de cada contribuyente. Así, la tasa mínima es de 1% cuando los ingresos anuales sean menores a 300 mil pesos; por otro lado, la máxima será de 2.5% para ingresos entre 2,5 y 3.5 millones de pesos al año. Otro beneficio es que todas las facturas de este régimen participarán automáticamente en el sorteo del Buen Fin del SAT. Por último, no deberán presentar declaraciones informativas ni contabilidad electrónica, ya que todo se hará automáticamente.

Para personas morales

El régimen contará con un esquema de deducción de inversiones a corto plazo. La deducción dependerá del tipo de bien y del monto invertido.

También se les permitiría la acumulación de ingresos y deducción de las erogaciones hasta que éstos efectivamente se perciban y se paguen, con el fin de apegarse a los flujos de efectivo de los contribuyentes. Al igual que con personas físicas, la información de los CFDI se subirá automáticamente a las plataformas del SAT. Así, será más fácil y rápido cumplir con las declaraciones provisionales y anuales.

Con información de El Universal

https://www.eluniversal.com.mx/bajar-costos-para-pagos-fiscales-desafio-del-sat

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