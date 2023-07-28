Las dos instituciones pueden sumar la capacidad de crédito para vivienda de un solo derechohabiente, cuando éste cotiza simultáneamente en ambas El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para ...

Las dos instituciones pueden sumar la capacidad de crédito para vivienda de un solo derechohabiente, cuando éste cotiza simultáneamente en ambas El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es una institución mexicana que otorga créditos hipotecarios a los trabajadores que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Para las personas que trabajan en las dependencias del gobierno, quien otorga los créditos es el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste). Pero existe un crédito hipotecario que une los créditos del Infonavit y del Fovissste. Se trata del Crédito Fovissste – Infonavit Individual. Con dicho crédito, las dos instituciones se unen sumando la capacidad de crédito para vivienda de un solo derechohabiente, cuando éste cotiza simultáneamente en ambas instituciones.

Características del Crédito Fovissste – Infonavit Individual

El derechohabiente no estará sujeto al procedimiento para el Otorgamiento de Créditos Tradicionales Mediante el Sistema de Puntaje. Es decir, no tendrá que esperarse hasta el último trimestre del año para solicitar el crédito La tasa de interés aplicable es del 4 al 6% Plazo de amortización de hasta 30 años El saldo del crédito se actualiza de forma anual de acuerdo a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) Es un esquema ideal para médicos, enfermeros y maestros que cotizan en ambas instituciones Los montos otorgados por ambas instituciones se sumarán al 100%.

Requisitos Para Obtener El Crédito Fovissste – Infonavit Individual

Para juntar los créditos Infonavit y Fovissste, es necesario seguir algunos pasos y cumplir con ciertos requisitos. A continuación, te proporcionaré un procedimiento general que puedes seguir, pero es recomendable consultar con ambas instituciones para obtener información actualizada y precisa sobre el proceso, porque las políticas y requisitos pueden cambiar con el tiempo:

Revisa los requisitos: Verifica los requisitos establecidos por Infonavit y Fovissste para la combinación de créditos. Debes cumplir con los criterios de elegibilidad de ambas instituciones

Verifica los requisitos establecidos por Infonavit y Fovissste para la combinación de créditos. Debes cumplir con los criterios de elegibilidad de ambas instituciones Evalúa tus créditos actuales: Determina las condiciones y saldos de tus créditos individuales con Infonavit y Fovissste. Esto incluye conocer el monto adeudado, tasa de interés, plazo restante, pagos mensuales, entre otros detalles relevantes

Determina las condiciones y saldos de tus créditos individuales con Infonavit y Fovissste. Esto incluye conocer el monto adeudado, tasa de interés, plazo restante, pagos mensuales, entre otros detalles relevantes Contacta a Infonavit y Fovissste: Comunícate con ambas instituciones para solicitar información específica sobre la posibilidad de combinar tus créditos. Pregunta sobre los programas o modalidades disponibles para la unión de los créditos y solicita asesoría personalizada

Comunícate con ambas instituciones para solicitar información específica sobre la posibilidad de combinar tus créditos. Pregunta sobre los programas o modalidades disponibles para la unión de los créditos y solicita asesoría personalizada Analiza las opciones: Una vez que tengas la información de ambas instituciones, evalúa las opciones disponibles. Considera aspectos como las tasas de interés, plazos, montos totales y cualquier requisito adicional que debas cumplir

Una vez que tengas la información de ambas instituciones, evalúa las opciones disponibles. Considera aspectos como las tasas de interés, plazos, montos totales y cualquier requisito adicional que debas cumplir Reúne la documentación requerida: Infonavit y Fovissste te solicitarán cierta documentación para iniciar el proceso de combinación de créditos. Asegúrate de recopilar y presentar todos los documentos necesarios, como identificación oficial, comprobantes de ingresos, estados de cuenta, etcétera

Infonavit y Fovissste te solicitarán cierta documentación para iniciar el proceso de combinación de créditos. Asegúrate de recopilar y presentar todos los documentos necesarios, como identificación oficial, comprobantes de ingresos, estados de cuenta, etcétera Presenta la solicitud: Una vez que hayas reunido toda la documentación, presenta tu solicitud de combinación de créditos a ambas instituciones. Asegúrate de seguir los procedimientos establecidos y cumplir con los plazos correspondientes

Una vez que hayas reunido toda la documentación, presenta tu solicitud de combinación de créditos a ambas instituciones. Asegúrate de seguir los procedimientos establecidos y cumplir con los plazos correspondientes Espera la respuesta: Infonavit y Fovissste evaluarán tu solicitud y te proporcionarán una respuesta. Esto puede llevar tiempo, así que ten paciencia durante este proceso.

Infonavit y Fovissste evaluarán tu solicitud y te proporcionarán una respuesta. Esto puede llevar tiempo, así que ten paciencia durante este proceso. Realiza los trámites necesarios: Si tu solicitud es aprobada, deberás completar los trámites necesarios para combinar los créditos. Esto puede implicar la firma de nuevos contratos o acuerdos, la cancelación de los créditos individuales anteriores y la generación de un nuevo plan de pagos.

Recuerda que este procedimiento es una guía general y los detalles específicos pueden variar según tu situación y las políticas vigentes de Infonavit y Fovissste. Es importante que consultes directamente con ambas instituciones para obtener la información más actualizada y precisa.