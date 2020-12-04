El SAT encaminó su esfuerzo recaudatorio para obtener 467 mil millones de pesos en ingresos adicionales por fiscalización y cobranza. Entre enero y noviembre de 2020, la recaudación tributaria mant...

El SAT encaminó su esfuerzo recaudatorio para obtener 467 mil millones de pesos en ingresos adicionales por fiscalización y cobranza. Entre enero y noviembre de 2020, la recaudación tributaria mantuvo prácticamente el mismo nivel en términos reales que el año pasado. Así lo informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La autoridad fiscal indicó que lo anterior se debió a la recuperación de adeudos. El SAT destacó los incrementos de los siguientes impuestos, respecto de enero-noviembre de 2019:

0.7% real en el Impuesto sobre la Renta (ISR).

0.3% real en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El SAT dijo que gracias al compromiso y a la solidaridad de los contribuyentes en esta crisis sanitaria, en enero-noviembre de 2020, las contribuciones internas registraron un aumento de 7% real respecto de 2019. Esto compensó la baja actividad de comercio exterior que registró una disminución de 16% real en ese mismo periodo.

El SAT incrementó eficiencia, fiscalización y cobranza

Para compensar el impacto de la pandemia en los ingresos, el SAT dijo que encaminó su esfuerzo recaudatorio para obtener 467 mil millones de pesos (mdp) en ingresos adicionales por acciones de eficiencia, fiscalización y cobranza:

La eficiencia recaudatoria generó ingresos por 75 mil mdp. En este caso, el SAT vigila que los contribuyentes cumplan con sus declaraciones de manera oportuna, e identifica contribuyentes que presentan inconsistencias en el pago de sus obligaciones.

De la elusión y evasión fiscal el SAT recuperó 392 mil mdp. Esto lo logró la autoridad fiscal a través de los programas de fiscalización y cobranza coactiva. Obtuvo 207 mil mdp de grandes contribuyentes, 161 mil mdp por fiscalización y 24 mil mdp por cobranza coactiva.

El combate a la corrupción se llevó a cabo mediante la detección oportuna de estas conductas, y se promovieron las siguientes denuncias: 247 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de 641 servidores públicos. 49 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos en contra de 90 servidores públicos .



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