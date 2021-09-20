No solo hay problemas para conseguir citas con el SAT, también se da en otros trámites como pasaportes y documentos oficiales. El Índice de Gobierno Digital de la Organización para la Cooperación y...

No solo hay problemas para conseguir citas con el SAT, también se da en otros trámites como pasaportes y documentos oficiales. El Índice de Gobierno Digital de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestra los avances de diversos países en políticas públicas para ser digitales por diseño, impulsados por los datos y dirigidos por los usuarios. En el contexto de la pandemia, más gobiernos en el mundo se han visto forzados a adoptar tecnologías y datos digitales para adaptarse a la nueva normalidad. En entrevista con Reforma, Octavio Lecona, socio de Holland & Knight, explicó que México se encuentra en una posición baja del Índice frente a países con condiciones parecidas.

Falta gobierno digital

Esto se refleja en la poca preparación para trámites digitales en la pandemia. Durante el último año y medio, trámites como citas con el SAT, de pasaportes y otros documentos se han visto muy afectadas debido a la falta de gobierno digital. De acuerdo con los especialistas, una de las mayores causas del problema son los diferentes niveles de digitalización entre instituciones gubernamentales. En entrevista con el mismo medio, Jonathan López Torres, especialista en derecho digital, explicó que no hay un plan u objetivo común para todas las instituciones. Así, cada una es libre de implementar sus propios avances y esfuerzos en digitalización. Como resultado, algunas están muy avanzadas, mientras que otras no no hacen lo suficiente. Para el caso particular del SAT, la falta de gobierno digital y de citas llevó a un mercado negro. En algunos casos, funcionarios vendían directamente las citas a los contribuyentes; en otros, “buscadores de citas” prometían encontrar rápidamente un espacio para acudir de manera presencial a las oficinas. Con información de Reforma y U-GOB https://www.reforma.com/dificulta-pandemia-digitalizar-tramites/gr/ htps://u-gob.com/indice-de-gobierno-digital-2019-resultados-de-la-ocde/

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