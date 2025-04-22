La presidenta Claudia Sheinbaum pide a la banca reducir tasas de interés para dinamizar la economía, mientras descarta aplicar nuevos impuestos al sector financiero La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado su postura respecto al sector bancario: no se impondrán nuevos impuestos a la banca, pero sí se hará un llamado firme para reducir las tasas de interés, con el objetivo de fomentar el crecimiento económico y mejorar el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas. Durante una reciente conferencia, al ser cuestionada sobre la posibilidad de aplicar un impuesto especial a los beneficios de los bancos, la Mandataria respondió:

“Por ahora no lo estamos planteando, pero le seguimos pidiendo a la banca que baje las tasas de interés”.

Reducción de tasas: un llamado al sector financiero

El pasado 14 de abril, Sheinbaum hizo su primer llamado público a las instituciones bancarias para seguir el ejemplo del Banco de México, que el 28 de marzo redujo su tasa de interés de referencia a un 9%. Esta medida pretende abrir camino a condiciones más accesibles para los créditos, especialmente dirigidos a las MiPymes. Como parte de esta estrategia, se ha instruido al Secretario de Hacienda, Édgar Amador, a entablar un diálogo con la banca comercial y de desarrollo para formalizar esta solicitud.

Hacia una banca más accesible para las MiPymes

La presidenta Sheinbaum presentará en la próxima Convención Bancaria 2025, que se celebrará el 8 y 9 de mayo en Nuevo Nayarit, el nuevo Programa de facilidades de la banca para micro y pequeñas empresas. Este programa forma parte del reforzado Plan México, y establece como meta que, para 2030, se incremente en un 30% el número de MiPymes con acceso a financiamiento.

Objetivo Meta 2030 Aumento anual de MiPymes con acceso a crédito +3.5% Participación en cadenas de valor estratégicas Incremento mediante financiamiento productivo

Una política económica con control de precios

Esta petición a la banca se suma a otras medidas implementadas en administraciones recientes para contener precios y apoyar a sectores vulnerables:

2020: Reforma para limitar comisiones de las Afores.

Reforma para limitar comisiones de las Afores. 2021: Precio máximo del Gas LP en 146 regiones del país.

Precio máximo del Gas LP en 146 regiones del país. 2022: Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), con canasta básica a $1,039.

Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), con canasta básica a $1,039. 2024: Acuerdo renovado con precio de canasta básica a $910.

Acuerdo renovado con precio de canasta básica a $910. 2025: Precio máximo voluntario de $24 por litro de gasolina Magna.

Precio máximo voluntario de por litro de gasolina Magna. Acuerdo reciente: Reducción del 5% en el precio de la tortilla, con la meta de bajar 10% en el sexenio.

Con un enfoque orientado al desarrollo económico y la inclusión financiera, la presidenta Sheinbaum busca dinamizar el crédito empresarial sin recurrir a mayores cargas fiscales sobre el sistema bancario. La presión está ahora sobre los bancos, llamados a responder con tasas de interés más bajas y productos financieros más accesibles para los sectores productivos más pequeños. El escenario se perfila como un nuevo capítulo de cooperación —o tensión— entre el gobierno federal y el sector financiero, especialmente con la próxima presentación del plan para MiPymes en la Convención Bancaria 2025.