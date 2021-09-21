Todos los estados del país han registrado aumentos en las altas del IMSS en lo que va del año. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que al 31 de julio de 2021 se tenían registrado...

Todos los estados del país han registrado aumentos en las altas del IMSS en lo que va del año. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que al 31 de julio de 2021 se tenían registrados 20 millones 291 mil novecientos puestos de trabajo, de los cuales 87.1% eran permanentes, mientras que el 12.9% eran temporales. Esto quiere decir que, de enero a julio del presente año, la creación de empleos fue de 518 mil puestos.

Al cierre de julio el IMSS también registró un millón 28 mil empleadores en el país. Esto supera en 23 mil inscripciones los niveles de antes de la pandemia. Algo que llama la atención es que la gran mayoría de estas nuevas inscripciones se dieron debido a la reforma al outsourcing.

Sin embargo, más empresas no necesariamente significa más puestos de trabajo. En cambio, se trata del mismo número de trabajadores repartidos entre más patrones, debido a que la reforma obligó a muchas empresas a hacer una sustitución patronal.

Nuevas empresas en todo el país

Este efecto de la reforma también se vio en Nuevo León, por ejemplo. En los primeros ocho meses de 2021, se dieron de alta más de 3,300 nuevas empresas en el IMSS; esto es un crecimiento de 220% frente al mismo periodo de 2020.

En entrevista con Reforma, Álvaro García, vicepresidente de Recursos Humanos de Grupo Prodensa, explicó que este aumento se debe principalmente a la reforma.

García dijo que la ley ahora prohíbe que una misma empresa agrupe a trabajadores de distintos servicios especializados; así, se crean varias empresas diferentes con un solo servicio especializado para ofrecer a los clientes.

En general, el aumento de empresas se ha dado en todo el país. Todos los estados tuvieron altas; en total, se registraron un millón 38 mil empresas nuevas; es decir, un aumento de 3.8% frente al año pasado. La CDMX fue el primer lugar en aperturas ante el IMSS con 4,250 empresas nuevas en el año. En Jalisco se registraron 3,700 aperturas y Nuevo León fue el tercer lugar. Con información de Reforma y El Financiero https://www.reforma.com/triplica-el-estado-apertura-de-empresas/gr/ https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/08/17/reforma-de-outsourcing-propicia-la-apertura-de-empresas/ https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/09/14/nacieron-620-mil-empresas-en-mexico-en-un-ano/

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