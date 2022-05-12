El esquema de prellenado que usó el SAT descartó miles de facturas por supuestos errores. La Asociación Mexicana de Contadores Públicos en Nuevo León reportó que, debido al prellenado del esquema de facturación electrónica, se desecharon automáticamente millones de comprobantes fiscales de contribuyentes que reclamaban saldos a favor en marzo y abril. De acuerdo con Reforma, Mario García Treviño, presidente de la Asociación, expuso que el esquema de prellenado que usó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) descartó miles de facturas por supuestos errores o discrepancias. El hecho que el sistema se prellene automáticamente con la información de los contribuyentes, orilla a que las personas puedan llegar a pagar equivocadamente un impuesto que no necesariamente corresponde al mes en el que se presenta la declaración, reporta Fiscalia. "En lugar de recuperar los saldos a favor en cinco días por la vía de la devolución automática, miles de contribuyentes los podrán recuperar hasta dentro de dos o tres meses, pues deberán hacer la reclamación al SAT", señaló Mario García en entrevista con el diario. Asimismo dijo que la reclamación la tendrá que realizar un contribuyente a través de una declaración complementaria con la presentación de las facturas que excluyó el SAT en el prellenado.

Fallas en el prellenado

En febrero, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) alertó que la aplicación del SAT tiene fallas con el nuevo Régimen de Simplificación Confianza (RESICO). Laura Grajeda Trejo, presidenta del IMCP, explicó que en las declaraciones del RESICO se cuenta con información prellenada y, desde el 10 de febrero, el SAT dio a conocer el formulario en el cual se hicieron importantes modificaciones en las que detectaron fallas en la conciliación de ingresos de CFDI emitidos, ya que existen varios conceptos que se tienen que disminuir y otros incrementar, los que aún no han sido incluidos, lo cual genera un cálculo erróneo del pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR). Por su parte, Cristian Nazael García Olalde, delegado de la Prodecon en Nuevo León, dijo en entrevista con Reforma que en el sistema del SAT hay proveedores de riesgo listados o en vías de incluirlos como de alto riesgo dentro del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo que constituye una medida de control para identificar y corregir operaciones amparadas por un CFDI (e-factura) de actividades simuladas o inexistentes. García Olalde añadió que otro caso en el que las facturas no son incluidas en el prellenado es el de aquellos CFDIs que no se cargaron a tiempo para entrar en el programa de devolución automática, pues requieren de una revisión.