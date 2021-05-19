Te decimos cómo resolver los problemas más comunes con el pago referenciado. Desde 2012, los contribuyentes tienen la posibilidad de pagar sus impuestos al SAT a través de un pago referenciado; es ...

Te decimos cómo resolver los problemas más comunes con el pago referenciado. Desde 2012, los contribuyentes tienen la posibilidad de pagar sus impuestos al SAT a través de un pago referenciado; es decir, de una línea de captura. Con este servicio de pueden pagar impuestos como ISR, IVA, IESPS y IETU. Los contribuyentes deben enviar sus declaraciones provisionales y definitivas al SAT; después, se determina si hay un impuesto a pagar y se genera la línea de captura.

¿Qué puedes pagar con línea de captura?

a. Declaraciones con saldo a cargo:

Declaración anual de personas físicas y morales.

Pagos provisionales.

Pagos del régimen de incorporación fiscal.

**b.**Pago de créditos fiscales

c. Pago de derechos, productos o aprovechamientos incorporados a este esquema:

Autenticación de documentos académicos, (títulos, diplomas o grados).

Cédula profesional para mexicanos con estudios en México, para Nivel Técnico o Profesional Técnico​.

Cédula profesional para mexicanos con estudios en México, para Nivel Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado.

Duplicado de cédula profesional.

Número de exámenes profesionales o de grado.

Registro de Diploma de Especialidad y expedición de cédula.

Registro de Maestría o Doctorado y expedición de cédula.

CONAGUA.

**d.**Pagos de contribuciones, resultado de actos de vigilancia de obligaciones.

Para efectuar el pago es indispensable contar previamente con el Acuse de Recibo de la declaración presentada mediante el Servicio de Declaraciones y Pagos que se encuentra en el portal del SAT, o en el portal de la dependencia cuyos trámites se encuentren bajo este esquema de pago, ya que en este acuse se indica la Línea de captura con el importe total a pagar y la fecha de vigencia.

Problemas más comunes con el pago referenciado del SAT

Sin embargo, como señala La Silla Rota, hay problemas recurrentes con este servicio. En primer lugar, los errores más comunes tienen que ver con la línea de captura.

En este sentido es importante notar que la línea de captura debe empezar con 01.

Además, hay que notar que la línea de captura no puede incluir caracteres especiales como !"#$%&=?¡ y Ñ.

Otro error muy común es que la línea de captura ya no esté vigente. Como indica Los Impuestos, el contribuyente debe generar una declaración complementaria con la indicación que se hace una Modificación de Obligaciones.

Con información de La Silla Rota, Los Impuestos y Ruiz Consultores https://lasillarota.com/dinero/evita-hacer-un-mal-pago-referenciado-y-quitate-de-problemas-con-el-sat/518959 htps://losimpuestos.com.mx/sat-pago-referenciado/#Error-de-Pago-Referenciado htps://www.ruizconsultores.com.mx/pago-referenciado-sat/

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