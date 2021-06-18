Se basan en que el periodo de transición para empresas es de tres meses mientras que para el gobierno es de un año. Ei 24 de abril entró en vigor la reforma al outsourcing en México. El cambio fund...

Se basan en que el periodo de transición para empresas es de tres meses mientras que para el gobierno es de un año. Ei 24 de abril entró en vigor la reforma al outsourcing en México. El cambio fundamental de la reforma es que se prohíbe la subcontratación; en su lugar, solamente se permite la contratación temporal de servicios especializados. Al día de hoy, 135 empresas han presentado amparos contra la reforma. Entre las más importantes se encuentran PepsiCo, Sumesa, Siemens, Comercial Mexicana y Mary Kay Services. Además, hay varias pequeñas y medianas empresas dedicadas a la subcontratación. Las razones de los amparos también son diversas. Algunas se enfocan en la reforma por completo; otras, en el periodo de 90 días de transición de personal al nuevo patrón. Sin embargo, se puede distinguir una causa principal: la diferencia en la entrada en vigor de la ley para empresas y para el gobierno.

Tres meses contra un año

La presidenta del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), Nora Idalia Flores, dijo en mayo que la diferencia entre los tiempos de entrada en vigor para la IP y el gobierno federal podrían causar amparos. Hay que recordar que para el gobierno federal, la entrada en vigor es en 2022. En cambio, las empresas solamente tienen un periodo de transición de tres meses. En entrevista con El Economista, Óscar de la Vega, socio fundador de De la Vega & Martínez Rojas, explicó que la diferencia es un factor discriminatorio. Además, esto podría abrir la puerta a que se otorguen más amparos. La semana pasada, Mary Kay se convirtió en la primera compañía en conseguir una suspensión provisional contra la reforma. Esto implica que la empresa puede seguir con la subcontratación como estaba hasta antes de la reforma. De acuerdo con el especialista, esto también abre la posibilidad de que se presenten y otorguen más amparos. Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Discriminacion-causa-de-amparos-contra-reforma-en-outsourcing-20210617-0002.html

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