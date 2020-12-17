El TFJA desestimó una impugnación de las empresas de Ricardo Salinas Pliego sobre un crédito fiscal por 1,431 millones de pesos. Desde hace tiempo, Grupo Elektra se encuentra litigando contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para evitar el pago de créditos fiscales. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) recientemente desestimó una impugnación de Grupo Elektra, por la cual deberá pagar 1,431 millones de pesos (mdp) en impuestos al SAT, de acuerdo a información publicada por Milenio. “Todos los agravios expresados por la actora en su escrito inicial resultaron infundados, por lo que se propone la validez de la resolución impugnada y de la resolución recurrida”, señaló el magistrado Víctor Martín Orduña Muñoz durante su intervención. Este dictamen toma en cuenta un caso de enero de 2016 y otro de diciembre de 2017, los cuales determinaban que la empresa de Salinas Pliego debía 1,431 mdp por el concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) que no fue saldado en una venta de acciones en 2008. Esta es la tercera vez en los últimos dos meses que el TFJA da un golpe de este tipo al grupo de Ricardo Salinas. El 14 y 21 de octubre la autoridad señaló que la compañía debería pagar dos créditos fiscales de hace más de 10 años. Según Milenio, sumando los 1,431 mdp, la compañía deberá pagar más de 21 mil mdp en impuestos al SAT.

Con información de Milenio

https://www.milenio.com/negocios/elektra-debera-pagar-mil-400-mdp-impuestos-sat

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