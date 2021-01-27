La economía en su conjunto ha cambiado en los últimos tiempos como consecuencia de la aparición de nuevos nichos de mercado que hace no mucho ni existían. El progreso que vivido todo el ámbito tecnológico es uno de los factores clave que indica esta modificación en los modelos de negocio, haciendo que las compañías líderes mundiales en estos momentos, pertenezcan a esta determinada actividad. Un póker de compañías se ha instaurado de forma generalizado a nivel mundial, conformando los gigantes económicos y tecnológicos de la nueva era. Todas estas empresas han acometido una estrategia multidisciplinar que las ha hecho no solo quedarse en la parcela tecnológica, sino dar un paso más allá para ser referentes en todas ellas, y en muchos casos, quedarse con el mercado prácticamente en exclusiva. Amazon, Apple, Google y Microsoft son por todos conocidas, y por norma general, la práctica totalidad de la población ha tenido relación como consumidor con todas ellas. Digno de estudio es el caso de Amazon. La compañía fundada por Jeff Bezos en 1994, comenzó siendo una mera librería online, en cambio, ahora no hay nicho, actividad o forma de negocio que se le resista. Su modelo de negocio será representado en las universidades de todo el planeta, poniendo más valor si cabe a lo conseguido con el paso del tiempo. Teniendo en cuenta los datos presentados por la compañía en 2019, permite vislumbrar el impacto de Amazon en la economía mundial. Sus ganancias en ese curso fueron de 11.600 millones de dólares, conformando un importe bruto de 280.500 millones de dólares. Cifras que se escapan del control del común de los mortales. Al igual que Bezos, Bill Gates consiguió inventar la “gallina de los huevos de oro” en las últimas del siglo pasado. Actualmente, todo se realiza a través un ordenador, siendo fundamental este dispositivo para el ámbito laboral y cotidiano. Windows continúa siendo el sistema operativo más común en todos los lugares del mundo, y aplicaciones como Office marcan la vida de millones de personas diariamente. Esa necesidad se traduce en facturación y beneficios para la compañía americana, no en vano, sus beneficios en 2019 ascendieron a 39.240 millones de dólares. A todas estas empresas se les ha unido últimamente el sector de los juegos de azar, la cual, desde su parcela interactiva ha derribado todas las barreras previsibles de usuarios y cifras de negocio. Su demanda ha crecido exponencialmente en los últimos años de forma generalizada en todo el planeta, siendo las máquinas tragamonedas uno de sus productos estrella y que más usuarios congregan, y por ende las que más ganancias brindan al sector en línea de plataformas de esta naturaleza. Al igual que las empresas de este tipo de ocio, las denominadas Fintech también muestran signos de que en breve competirán con los cuatro gigantes tecnológicos. Estas compañías usan la tecnología para prestar servicios financieros adaptadas a la nueva realidad empresarial, sin duda algo necesario en los tiempos que corren.