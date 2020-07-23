El objetivo principal de militarizar las aduanas es combatir el contrabando, la corrupción y la evasión fiscal. En entrevista para Aristegui en vivo, Horacio Duarte Olivares, administrador general de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) mencionó que con la incorporación de la Secretaría de Defensa (Sedena) y la Marina en las aduanas, se centrarán en 15 de estos recintos aduaneros donde la corrupción e infiltración del crimen organizado es mayor. Sobre la importancia estratégica de estos 15 recintos que a partir de ahora contarán con el apoyo de estas dos dependencias, el funcionario dijo que en ellos se recauda el 90% de los ingresos aduanales del país. El funcionario reconoció que el Estado mexicano no tiene el control de muchas de las 49 aduanas del país, a pesar de que son columnas vertebrales de los ingresos tributarios y la seguridad nacional. Luego de que el jefe del ejecutivo diera a conocer que tanto la Sedena como la Marina se harían cargo de la administración de las aduanas la semana pasada, Horacio Duarte admitió que éstas se han constituido en un dolor de cabeza permanente para el gobierno federal. Asimismo, el administrador general de aduanas del SAT, recordó en Aristegui en vivo que no sólo una parte importante de los ingresos del país pasa por las aduanas, sino que por ellas también ingresa el contrabando armas y drogas; "tema sensible que tenemos que atender desde las aduanas", señaló. Además comentó que el siguiente paso es encontrar los mecanismos para incorporar a los militares dentro del marco de la ley, en el manejo de las aduanas, en donde que garantizar tres cosas: aumentar de la recaudación fiscal, evitar el contrabando y evitar el ingreso de drogas y armas. Para lograr esta incorporación, el funcionario mencionó dos opciones; la primera tiene que ver con la modificación legal para ampliar las atribuciones de la Sedena y la Marina; la segunda opción es que marinos o militares en retiro se incorporen individualmente como administradores. Ante esta situación dijo que se inclina por la segunda opción. “(La intervención directa de las secretarías) Es un camino largo en términos jurídicos, que nos distraería en cuanto a la efectividad, pensamos que la solución más practica […] es incorporar personal que ha estado en Sedena o Semar porque no se requiere de una modificación legal ni en el corto ni en el mediano plazo”. También explicó que en las aduanas hay tres instancias de gobierno que participan: Administración Portuaria Integral (API), sectorizada a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), una capitanía de puerto a cargo de las Semar y las aduanas a cargo del SAT.

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