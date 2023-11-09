Cuando un servicio se considera especializado y es subcontratado, significa que la empresa contrata a un proveedor externo o especialista del campo para cumplir con las necesidades de sus clientes ...

Cuando un servicio se considera especializado y es subcontratado, significa que la empresa contrata a un proveedor externo o especialista del campo para cumplir con las necesidades de sus clientes Desde la reforma en materia laboral de 2021, el outsourcing o subcontratación de personal está prohibida. Pero lo que sí se permite es la subcontratación de servicios u obras especializadas distintas al objeto social y la actividad económica preponderante del contratante. La Ley Federal del Trabajo (LFT), en el Artículo 15, establece que las personas físicas o morales que proporcionen servicios especializados o ejecuten obras especializadas deben contar con un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Se trata del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE).

Subcontratación de servicios contables

En un despacho o empresa de servicios, los servicios contables que se prestan a clientes pueden variar e incluir aspectos como asesoramiento legal, contabilidad, consultoría, entre otros. Cuando un servicio se considera especializado y es subcontratado, significa que la empresa contrata a un proveedor externo o especialista del campo para cumplir con las necesidades de sus clientes, de acuerdo con la especialista Mabel Salazar del blog Soy Conta. La especialista indica que tanto los servicios contables como los de auditoría son servicios especializados en el ámbito de la contabilidad y fiscalidad. Son servicios que se ofrecen a empresas, organizaciones y particulares con el propósito de gestionar y verificar la información financiera y contable de forma precisa.

Servicios contables y auditorías

La contabilidad está enfocada en el registro y análisis de las transacciones financieras, mientras que la auditoría implica la revisión independiente y objetiva de dichos registros para garantizar su precisión e integridad.

¿Cuándo se da la subcontratación de servicios especializados?

Soy Conta explicó que la subcontratación de servicios especializados generalmente ocurre cuando la empresa no tiene la experiencia o el personal interno para llevar a cabo una tarea específica. En lugar de desarrollar ese conocimiento internamente, subcontratan a un proveedor con la experiencia y especialización necesarias en el área requerida. Esto le permite a la empresa ofrecer servicios contables más extensos a sus clientes de manera inmediata, sin la necesidad de ampliar su personal o esperar al tiempo de capacitación interna para ampliar los conocimientos. Por eso, Soy Conta indicó que en caso de la subcontratación de servicios contables, el contratista tiene la obligación de inscribirse en el REPSE. Por lo que, hay casos en los que, los servicios contables de un despacho caen en dicha modalidad.