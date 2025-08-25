El SAT amplió funciones en Factura SAT Móvil, SAT Móvil y SAT ID: emisión con Carta Porte y otros complementos, descarga de acuses y Opinión de cumplimiento, y envío mensual de la CSF El Servicio d...

El SAT amplió funciones en Factura SAT Móvil, SAT Móvil y SAT ID: emisión con Carta Porte y otros complementos, descarga de acuses y Opinión de cumplimiento, y envío mensual de la CSF El Servicio de Administración Tributaria informó, mediante un comunicado oficial, la ampliación del catálogo de trámites en sus aplicaciones móviles “Factura SAT Móvil”, “SAT Móvil” y “SAT ID”, como parte de su estrategia de simplificación y digitalización para facilitar el cumplimiento sin acudir a oficinas.

¿Qué cambió en cada aplicación?

La actualización trae funciones concretas que impactan el día a día de personas físicas y empresas. A continuación, un resumen práctico para identificar la app adecuada según la necesidad.

Aplicación Trámites Clave Novedades Destacadas Disponibilidad Factura SAT Móvil * Emitir CFDI de Ingreso o Traslado. * Timbrar de forma inmediata con tu CSD. * Consultar y descargar facturas emitidas y recibidas. * Generar código QR con datos fiscales. * Recibir notificaciones cuando te emitan una factura. Incorporación de complementos Carta Porte y Otros Derechos e Impuestos directamente desde el celular, disponibles los 365 días del año. Android (Google Play) y iOS (App Store). SAT Móvil * Generar o actualizar Contraseña. * Descargar Constancia de Situación Fiscal o Cédula de Identificación Fiscal. * Consultar identificación, domicilio, régimen y obligaciones. * Revisar certificados de e.firma y sellos digitales activos. * Consultar citas y “Mis comunicados” del Buzón. Nuevo apartado para consultar y descargar acuses de declaraciones y la Opinión de cumplimiento desde el móvil. Android (Google Play) y iOS (App Store). SAT ID * Generar y actualizar Contraseña. * Renovar e.firma cuando esté por vencer (hasta un año antes). * Solicitar y recibir la Constancia de Situación Fiscal. Posibilidad de enviar mensualmente la CSF por correo electrónico de forma automática. Navegador en móvil o computadora; también accesible desde el celular.

Por qué importa para contribuyentes y empresas

El complemento Carta Porte es esencial para el transporte de mercancías, pues respalda la legal tenencia durante el traslado y ayuda a la trazabilidad de operaciones. Integrarlo en “Factura SAT Móvil” reduce fricciones en logística, especialmente para quienes facturan sobre la marcha y requieren cumplir con requisitos de traslado sin depender de una computadora. La consulta móvil de acuses de declaraciones y de la Opinión de cumplimiento desde “SAT Móvil” simplifica procesos de licitación, contratación o trámites bancarios que suelen pedir estos documentos con urgencia. Para áreas de finanzas, el acceso inmediato desde el teléfono evita demoras innecesarias en cierres o validaciones. En “SAT ID”, el envío mensual de la CSF por correo facilita mantener actualizados expedientes de personal y proveedores, al tiempo que ayuda a cumplir políticas internas que exigen documentación vigente para pagos o altas en sistemas.

Cómo empezar en tres pasos

Descargar la app correspondiente desde Google Play o App Store, o abrir SAT ID en tu navegador. Autenticarte con RFC, Contraseña y, cuando aplique, con tu e.firma o CSD para emitir o timbrar. Configurar alertas y correo de contacto para recibir notificaciones, acuses y la CSF de forma periódica.

Buenas prácticas para evitar contratiempos

Verificar vigencia de e.firma y CSD antes de timbrar o renovar; en “SAT Móvil” puedes revisar su estatus.

y antes de timbrar o renovar; en “SAT Móvil” puedes revisar su estatus. Respaldar CFDI y acuses en repositorios internos y, si es posible, automatizar el envío a tu área contable.

Para Carta Porte , preparar previamente datos de mercancía, rutas y medios de transporte para agilizar el llenado.

, preparar previamente datos de mercancía, rutas y medios de transporte para agilizar el llenado. Actualizar medios de contacto en Buzón Tributario para recibir notificaciones oportunamente en el móvil.

Disponibilidad y acceso

Las tres herramientas están disponibles sin costo. “Factura SAT Móvil” y “SAT Móvil” se descargan desde tiendas de aplicaciones, mientras que “SAT ID” puede ejecutarse tanto en el teléfono como en una computadora, sin instalación adicional.