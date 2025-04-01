Las deducciones personales son aquellos gastos que la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) permite a las personas físicas disminuir de sus ingresos acumulables para determinar la base gravable de...

Las deducciones personales son aquellos gastos que la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) permite a las personas físicas disminuir de sus ingresos acumulables para determinar la base gravable del impuesto anual. Estas deducciones están diseñadas para reconocer ciertos gastos personales que el contribuyente realiza y que la ley considera necesarios o de beneficio social.

Fundamento Legal

El fundamento principal de las deducciones personales se encuentra en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), el cual establece: "Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer las siguientes deducciones personales..."

TABLA DE DEDUCCIONES PERSONALES 2024

Deducción Fundamento Legal Importe Máximo Deducible Requisitos Principales Honorarios Médicos, Dentales y Gastos Hospitalarios Art. 151, Frac. I LISR Sujeto al límite global (menor entre 15% ingresos anuales o 5 UMAs anuales: $198,031.80 MXN) CFDI (uso D01), pago electrónico, aplica a dependientes económicos (sin ingresos > UMA anual), lentes ópticos limitados a $2,500 MXN. Gastos Funerarios Art. 151, Frac. II LISR 1 UMA anual ($39,606.36 MXN) CFDI (uso D03), servicios utilizados en el año, aplica a dependientes económicos (sin ingresos > UMA anual). Donativos Art. 151, Frac. III LISR 7% de ingresos acumulables del año anterior (donatarias), 4% adicional (Federación) CFDI (uso D04), donataria autorizada (verificar en el SAT). Intereses Reales Hipotecarios Art. 151, Frac. IV LISR Sujeto al límite global, crédito no debe exceder 750,000 UDIS (aproximadamente $5,940,957 MXN, varía según valor UDI) Constancia de intereses, crédito para casa habitación con instituciones financieras, INFONAVIT o FOVISSSTE. Aportaciones Voluntarias SAR Art. 151, Frac. V LISR 10% de ingresos acumulables sin exceder 5 UMAs anuales ($198,031.80 MXN) CFDI (uso D06), complemento "Planes de Retiro", permanencia hasta los 65 años. Primas Seguros Gastos Médicos Art. 151, Frac. VI LISR Sujeto al límite global CFDI (uso D07), seguro complementario a servicios públicos, aplica a dependientes económicos (sin ingresos > UMA anual). Transporte Escolar Art. 151, Frac. VII LISR Sujeto al límite global CFDI (uso D08), pago electrónico, transporte obligatorio o incluido en colegiatura para todos los alumnos. Colegiaturas Decreto DOF 26/12/2013 Preescolar ($14,200 MXN), Primaria ($12,900 MXN), Secundaria ($19,900 MXN), Profesional Técnico ($17,100 MXN), Bachillerato ($24,500 MXN) por alumno. CFDI (uso D10), complemento de colegiaturas, pago electrónico, escuela privada con autorización oficial (REVOE).

NOTAS IMPORTANTES

Valores UMA 2024: Diaria: $108.57

Mensual: $3,300.53

Anual: $39,606.36 Límite Global de Deducciones: El menor entre: 15% de los ingresos anuales del contribuyente 5 UMAs anuales ($198,031.80)

Requisitos Generales: Los pagos deben realizarse mediante: Transferencia electrónica Cheque nominativo Tarjeta de crédito o débito Servicios

No se aceptan pagos en efectivo (excepto donativos) Comprobantes Fiscales: Todos los CFDI deben cumplir requisitos fiscales vigentes

Usar la clave de uso de CFDI correspondiente

Conservar comprobantes durante el plazo legal Dependientes Económicos: No deben percibir ingresos superiores a 1 UMA anual ($39,606.36)

Deben tener una relación de parentesco válida según la LISR

Esta información está actualizada conforme a las disposiciones fiscales vigentes para el ejercicio 2024. Sin embargo, es importante consultar a un experto fiscal para aprovechar al máximo tus deducciones y obtener saldo a favor en tu declaración anual.