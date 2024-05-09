Por cada peso invertido en auditorías, se recuperaron 201.6 pesos, en el primer trimestre de 2024 En el primer trimestre del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recuperó una cantidad récord para un primer trimestre, según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Por cada peso invertido en auditorías, se recuperaron 201.6 pesos, representando un aumento del 25.4% en comparación con los 160.8 pesos obtenidos en el mismo período del 2023. La efectividad de estas auditorías se refleja en los 6,442 actos de fiscalización realizados, lo que representa un 98.5%, según datos de la SHCP. El gobierno federal obtuvo 232,502.5 millones de pesos por los actos de fiscalización y del programa de eficiencia recaudatoria del SAT, también conocido como recaudación secundaria. Esta última mostró un aumento anual del 24.6% en términos reales, según la Secretaría de Hacienda. El programa de eficiencia recaudatoria consta de tres subprogramas:

Cumplimiento de obligaciones

Vigilancia profunda

Cobranza coactiva

En el mismo período del año pasado, se registraron 5,436 actos de fiscalización, una cantidad menor en comparación con las más de 6,440 fiscalizaciones realizadas este año, según datos de Hacienda. Pedro Canabal, socio de Comercio Exterior e Impuestos en Baker Tilly México, atribuyó el incremento en la fiscalización al uso intensivo de medios remotos y herramientas tecnológicas.