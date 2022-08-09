Desde el 1 de julio de 2022 el uso de algunas claves fue eliminado, salvo que la autoridad extienda su uso en la próxima actualización de catálogo Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) o facturas electrónicas relacionados son los que se vinculan con un comprobante fiscal que se emitió previamente. Estos se utilizan cuando se necesita actualizar la información de la operación por la que se emitió la factura original. Por ejemplo, cuando se aumenta el costo de un servicio. En abril de 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su portal de internet una actualización a los catálogos del CFDI, en su versión 3.3

El SAT extendió el fin de vigencia de algunas relaciones

De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, en el catálogo c_TipoRelacion se extendió la fecha de fin de vigencia de las siguientes relaciones, pudiéndose así continuar utilizando hasta el 30 de junio de 2022: 08 - Factura generada por pagos en parcialidades. 09 - Factura generada por pagos diferidos. En el artículo se indica que originalmente, la conclusión de la vigencia de estas claves estaba prevista para el 30 de abril de 2022. Pero dada la prórroga inicial para continuar utilizando el CFDI 3.3 hasta el 30 de junio de 2022, el uso de estas claves también fue extendido.

Las relaciones actualmente no están vigentes

Posteriormente, el uso del CFDI 3.3. se extendió hasta el 31 de diciembre de 2022, pero el uso de estas relaciones no fue extendido, y su fecha de fin de vigencia en el catálogo continúa indicando 30 de junio de 2022, por lo que estas relaciones ya no están vigentes. En el artículo de Fiscalia se explica que estas relaciones se utilizaron para documentar la recepción de pagos antes de que iniciara el uso del complemento para recepción de pagos. Pero estas claves tienen un uso muy limitado en la actualidad, y ya no tienen cabida en la versión 4.0 del CFDI. Por eso, desde el 1 de julio de 2022 el uso de estas claves fue eliminado, salvo que la autoridad extienda su uso en la próxima actualización de catálogos, que sería lo más lógico. Fiscalia considera que aunque estas claves no tienen tanto uso, es importante que a nivel de sistemas se prevea que estas relaciones ya no están vigentes. Esto se debe hacer para evitar cualquier problema en la emisión de los CFDI. También es importante revisar las prácticas vigentes en las empresas en materia de relación de CFDI para asegurarse que este tipo de relaciones ya no se estén utilizando.