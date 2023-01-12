El plazo del 10 de enero era para que los créditos susceptibles de reestructura no se vieran afectados por los incrementos autorizados en los salarios mínimos para este 2023 El 10 de enero de 2023 venció el plazo para inscribirse al programa Responsabilidad Compartida del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), para convertir los créditos hipotecarios denominados en Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos. Usuarios que intentaron hacer el trámite en línea en la fecha límite, para sumarse al programa de Responsabilidad Compartida reportaron saturación en el portal del Infonavit. El delegado del Infonavit en Nuevo León, Sergio Zertuche Romero, señaló a El Norte que el programa es permanente y que en febrero o marzo se reactivará el trámite. El funcionario explicó que el plazo del 10 de enero era para que los créditos susceptibles de reestructura no se vieran afectados por los incrementos autorizados en los salarios mínimos para este 2023. Zertuche Romero indicó que quienes no pudieron hacer el cambio podrán hacerlo a partir de finales de febrero, e indicó que la fecha precisa se anunciará más adelante. Esto se hará para evitar el impacto de aumentos salariales subsiguientes. El Programa Responsabilidad Compartida fue implementado en el 2020 para migrar a pesos los créditos que hasta el 2016 eran autorizados en salarios mínimos, y que se veían afectados tanto en los saldos como en las mensualidades a pagar con cada aumento salarial autorizado. El delegado atribuyó las enormes filas registradas a finales de diciembre y los primeros días del año a que mucha gente no está familiarizada con el uso de plataformas digitales y batalló para recuperar sus cuentas en la plataforma micuenta.infonavit.org.mx, que es la única vía para autorizar la reestructura, y por eso acuden a solicitar apoyo.

Con información de El Norte.