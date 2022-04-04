Las personas físicas puedan integrarse al RESICO en cualquier momento siempre que realicen actividades empresariales o profesionales u otorguen el uso o goce de bienes inmuebles y cumplan con los requisitos para tributar en dicho régimen. Rafael Lores Espinosa, director general de CPA Vision, informó a El Heraldo, que los contribuyentes que quedaron fuera del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) buscan ser incorporados. “Mucho de lo que vimos es que había contribuyentes que sí cumplían con los requisitos para estar en el RESICO, pero el SAT los rechazó y ahora van a interponer recursos para que la decisión sea reconsiderada y puedan reincorporarse”, precisó el especialista al medio. Como reportamos en El Contribuyente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) eliminó la referencia a una fecha límite para inscribirse al RESICO. La autoridad fiscal hizo lo anterior con la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022, al modificar la regla 3.13.1. De acuerdo con un artículo de Fiscalía, con la modificación se eliminó la referencia a que los contribuyentes deban solicitar su inscripción al RESICO a más tardar el 31 de enero del ejercicio de que se trate. Por ello, es posible que las personas físicas puedan integrarse al RESICO en cualquier momento siempre que realicen actividades empresariales o profesionales u otorguen el uso o goce de bienes inmuebles y cumplan con los requisitos para tributar en dicho régimen. Según datos de El Heraldo, 9.6 por ciento de los contribuyentes que estaban en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) pasaron de forma automática al nuevo, mientras que 35 por ciento decidió quedarse en el RIF y poco más de 55 por ciento se le asignó otro sistema.