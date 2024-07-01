En los CFDI se debe indicar correctamente el método de pago para cumplir con las normativas fiscales y asegurar una adecuada gestión de las transacciones financieras El término ‘Pago en Una Sola Ex...

En los CFDI se debe indicar correctamente el método de pago para cumplir con las normativas fiscales y asegurar una adecuada gestión de las transacciones financieras El término ‘Pago en Una Sola Exhibición’ (PUE) se refiere a una modalidad de pago en la que el comprador liquida el monto total de la factura electrónica o Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en una sola transacción. Este concepto es importante en el ámbito fiscal y contable en México, porque en los CFDI se debe indicar correctamente el método de pago para cumplir con las normativas fiscales y asegurar una adecuada gestión de las transacciones financieras. Pero de acuerdo con el especialista fiscal Mario Beltrán, hay contribuyentes que tienen diferencias con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debido al uso de la modalidad de pago PUE en los CFDI.

El problema del PUE

A través del video ‘El problema del PUE’, el asesor y catedrático expuso, entre otros, los siguientes supuestos que podrían generar diferencias o problemas con el SAT:

Generar el CFDI y recibir el pago en un mes distinto

Beltrán explicó que el problema del PUE es que hay contribuyentes que expiden la factura en los últimos días del mes, pero el cliente paga hasta los primeros días del mes siguiente. En este caso, el SAT registra el ingreso presuntamente percibido en un mes, gracias al CFDI. Pero el contribuyente declarará el ingreso cobrado hasta el mes siguiente. Esto, genera diferencias entre la información que tiene el SAT y lo que reporta el contribuyente.

Registrar una forma de pago y que se pague con otra

El especialista explicó que hay clientes que en los primeros días del mes piden el CFDI con método de pago PUE, pero pagan una o dos semanas después. En este caso, el especialista dijo que no hay problema mientras que el cliente no se exceda del mes. Esto se debe a que es una facilidad que ofrece el SAT, pero con la condición de que se pague dentro del mes y con la forma de pago que se especificó en el comprobante. “Si en el CFDI se manifestó la modalidad ‘PUE’ y como forma de pago ‘03 Transferencia’, y el cliente paga dentro del mes, pero con cheque, se debe cancelar el comprobante y expedir uno nuevo con forma de pago ‘02’”, expresó.

Registrar PUE en el comprobante pero recibir parcialidades

Otro problema surge cuando generamos un CFDI, lo registramos como PUE, el cliente paga dentro del mes, pero lo hace con tres o cuatro transferencias. Beltrán dijo que dicha operación no sirve, porque complica todo, y lo mejor sería cancelar el CFDI. En este contexto, el especialista expuso las siguientes recomendaciones:

Antes de expedir el CFDI, el emisor se debe asegurar si sí se trata de un PUE o no. Si el cliente pagó, se manifiesta método de pago PUE, porque hay certeza de que se tiene el dinero, para no estar esperando a ver cuando se realiza la operación.

En caso de que se vaya a expedir el CFDI y no haya dinero en la cuenta bancaria, lo recomendable es que se explica con el método ‘Pago Parcial o Diferido’ (PPD). Así, en el futuro, que puede ser mañana, la próxima semana o el siguiente mes, cuando el cliente pague se le expide el CFDI de pagos con el complemento para recepción de pagos.

De esta manera, cuando el SAT revise los comprobantes y los compare con la información declarada, no encontrará diferencias. Puedes ver el vídeo de Mario Beltrán aquí / Fecha de publicación: 21 de junio de 2024.