Raquel Buenrostro dice que cuando se supere el problema los contribuyentes podrán conseguir cita en dos minutos. Esta semana el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció su nueva plataforma CitaSAT para agilizar los trámites de citas. Uno de los objetivos principales de CitaSAT es restringir la posibilidad de que “robots” aparten citas masivamente. Sin embargo, la propia autoridad reconoció que “el aplicativo ha sido objeto de ataques cibernéticos que intentan replicar el robo masivo de citas que existía anteriormente pero que hasta el momento han fracasado rotundamente debido a la robustez en la seguridad del programa”. Debido a estos ataques, durante el primer día de función la plataforma funcionó un poco más lento. En la primera fase de la nueva plataforma, se implementó un código de confirmación por correo electrónico, el cual debe ser capturado por el contribuyente, con el fin de restringir la posibilidad de que “robots” aparten citas de manera masiva. Para siguientes fases, el SAT espera contar con nuevas facilidades para atender su demanda de trámites de manera más eficiente y ordenada.

Problemas con el correo electrónico

Además de los ataques, la plataforma se enfrenta a otro problema: el spam. Raquel Buenrostro, jefa del SAT, dijo en entrevista que otra razón por la cual la plataforma no funciona al 100% es que una empresa de correo electrónico la tiene identificada como spam. Como ya dijimos, la plataforma cuenta con una una confirmación de código por correo electrónico. Como la plataforma es nueva y más gente intenta agendar su cita, los contribuyentes están recibiendo varios correos del SAT. Para que funcione correctamente, los mensajes de la plataforma deben salir de la lista de spam. Actualmente el SAT está trabajando con las grandes empresas como Gmail, Hotmail y Yahoo para solucionar el problema, aunque no dijeron qué empresa es la que los tiene como spam. Buenrostro dijo que una vez que se supere el problema los contribuyentes podrán agendar citas en dos minutos. Estas citas solamente se podrán agendar con tres días de anticipación para evitar cancelaciones por contagio de personal. Por último, la autoridad recomendó utilizar esta plataforma en las últimas versiones de los navegadores Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox y Safari. Con información de Reforma https://www.reforma.com/identifican-plataforma-de-sat-como-spam-complican-citas/gr/

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