De enero a octubre, la autoridad fiscal registró una disminución en la recaudación de las aduanas. Durante 2020, la recaudación en las aduanas de México registró una caída de 15.5%. En 2019 se reca...

De enero a octubre, la autoridad fiscal registró una disminución en la recaudación de las aduanas. Durante 2020, la recaudación en las aduanas de México registró una caída de 15.5%. En 2019 se recaudaron 814,000 millones de pesos (mdp), de enero a octubre. Mientras que en el mismo periodo de 2020 la recaudación fue de 711,800 mdp, el monto más bajo desde 2015 en términos reales. Lo anterior lo informó Reforma utilizando datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Disminución en la recaudación por impuesto

En cuanto a la disminución en la recaudación por impuesto en las Aduanas, el diario informó que los siguientes registraron las mayores caídas:

El gravamen que registró la mayor disminución fue el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Su recaudación en Aduanas retrocedió 17.7% y se ubicó en 484,500 mdp El segundo fue el Impuesto General a la Importación (IGI), con un descenso de 15.2% a 48,300 mdp. El tercero fue el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), que registró una disminución de 8.8% y se ubicó en 174,600 mdp.

Razones de la baja recaudación en las Aduanas

José Alberto Ortúzar, integrante del Centro Nacional para la Competitividad del Comercio Exterior (Cencomex), explicó al diario que las razones del menor dinamismo en la recaudación pudieron ser las siguientes:

Pérdida del poder adquisitivo de las personas.

Un sobreinventario acumulado en los primeros trimestres del año.

Las dificultades para importar.

El especialista también consideró que los cambios en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en cuanto al etiquetado de producto, introducidas en octubre pasado, también impactaron la entrada de mercancías y por lo tanto la recaudación.

Con información de Reforma https://www.reforma.com/tropieza-recaudacion-en-aduanas-y-cae-15-5/ar2093362?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

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