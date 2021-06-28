El CEESP señalan que no se corresponden con la base gravable contenida en la legislación fiscal vigente. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) instó al gobierno a no recurrir a estrategias de fiscalización e intimidación extremas, pues podría disuadir la inversión y la recuperación económica. También pusieron en duda la idea de que las empresas no pagan impuestos o que pagan menos que los pobres y trabajadores, según reporta el diario El Economista. Además, dicen, los cálculos de la tasa efectiva de impuestos, publicados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tienen un sesgo que contribuye a la confrontación social, pues las cifras de los impuestos efectivos pagados no corresponden con la legislación fiscal aplicable. A pesar de que se ha reiterado que no habrá aumentos de impuestos ni la creación de otros, el CEESP pidió al gobierno abstenerse de amenazas basadas en la investigación de delitos graves no probados, como defraudación fiscal equiparada y delincuencia organizada, delitos para los que se usa la prisión preventiva. Si bien reconocen que la recaudación puede subir en el corto plazo mediante el uso de este tipo de estrategias, en el largo plazo podría disuadir la inversión productiva y generar mayor inseguridad jurídica para las empresas. Para contrarrestar esta situación piden reglas claras y que el gobierno promueva una visión sana de la competencia, con cooperación entre los sectores del país. Con información de El Economista.

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