El nuevo esquema FOVISSSTE-INFONAVIT Unidos permitirá a derechohabientes de ambos institutos juntar sus créditos para adquirir una vivienda nueva o usada. La medida ya fue publicada en el Diario Of...

El nuevo esquema FOVISSSTE-INFONAVIT Unidos permitirá a derechohabientes de ambos institutos juntar sus créditos para adquirir una vivienda nueva o usada. La medida ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y está lista para aplicarse. El gobierno federal lanzó oficialmente el nuevo esquema FOVISSSTE-INFONAVIT Unidos, que permitirá a personas derechohabientes de ambos institutos juntar sus créditos para comprar una casa. El acuerdo fue publicado el 4 de junio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación y entra en vigor de inmediato. Este nuevo programa busca facilitar la compra de vivienda nueva o usada para personas que tienen algún tipo de relación familiar cercana y que cotizan en distintos sistemas de vivienda: uno en el FOVISSSTE (para trabajadores del Estado) y otro en el INFONAVIT (para trabajadores del sector privado).

¿Quiénes pueden usarlo?

El esquema está disponible para personas que cumplan estas dos condiciones:

⁠Uno cotiza en el FOVISSSTE y el otro en el INFONAVIT. ⁠Existe entre ellos alguna de las siguientes relaciones: o Pareja en concubinato o Padre o madre con hijo(a) o Hermanos

Esto significa que no es necesario estar casados ni tener una unión legal para aplicar.

¿Qué permite este esquema?

Las dos personas podrán juntar sus créditos para comprar una sola vivienda. El crédito se divide proporcionalmente entre FOVISSSTE e INFONAVIT, y ambas instituciones compartirán la garantía hipotecaria, es decir, serán dueñas del crédito en partes iguales según lo que cada una financie. La vivienda que se adquiera puede ser nueva o usada, pero no se podrá usar el crédito para remodelar o construir.

¿Cómo se pagará el crédito?

El crédito se pagará con los siguientes recursos:

⁠El saldo acumulado en la Subcuenta de Vivienda de cada persona

de cada persona ⁠Aportaciones futuras de sus empleadores

⁠Descuentos vía nómina

⁠Pagos que realicen directamente

Ambos institutos aplicarán sus propias reglas para el manejo del crédito, tomando como base las ya existentes para esquemas conyugales o familiares.

¿Cuándo entra en vigor?

El acuerdo se publicó oficialmente el 4 de junio de 2025 y entra en vigor de inmediato. Ya se están realizando ajustes técnicos y legales para su operación:

El FOVISSSTE adecuará sus sistemas internos.

adecuará sus sistemas internos. El INFONAVIT coordinará el proceso operativo.

coordinará el proceso operativo. Ambas instituciones elaborarán o ajustarán los contratos para este esquema.

¿De dónde salen los recursos?

Los créditos de este tipo se financiarán con recursos ya asignados al Programa de Crédito 2024. En caso de que la demanda sea mayor a lo previsto, las instituciones podrán redirigir fondos desde otros esquemas menos utilizados.

¿Por qué es importante?

Este esquema representa una nueva opción de acceso a vivienda para miles de familias mexicanas, especialmente aquellas que hasta ahora no podían juntar sus créditos por cotizar en sistemas distintos. Además, reconoce y apoya diferentes tipos de núcleo familiar, más allá del matrimonio tradicional.