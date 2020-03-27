Según el presidente, se apoyará a las pymes ante esta crisis sanitaria no aumentando los impuestos y no aumentando el precio de los energéticos, pero ya no se aplicará el "modelo neoliberal". Se apoyará a las microempres o pymes que son las que generan el 90% del empleo formal en el país y se protegerá a los débiles, pobres y necesitados, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia de prensa del 25 marzo. Mencionó que ya no sucederá como con en la Fobaproa (que fue un fondo bancario de protección ante situaciones de crisis financieras) que permitió rescatar a grandes empresas financieras con recursos del gobierno federal. Según el presidente, en épocas de crisis se pedía prestado al Fondo Monetario Internacional (FMI), que en el sexenio de Zedillo se embargó el Petróleo Mexicano (Pemex) y lo que se vendía de petróleo iba a una cuenta en Nueva York y no se podía utilizar ese dinero hasta no pagar un crédito de 20 mil millones de dólares. El presidente dijo que ya no se seguiría con ese "modelo neoliberal". Ante esta contingencia del Covid-19 no se reducirá el pago de los impuestos, sin embargo, se apoyará con no aumentar los impuestos, no aumentar los energéticos y combatiendo la corrupción “Paguen impuestos los que no pagaban y siguen todavía sin pagar, y creen que la van a librar porque tienen y no pagan, porque quedaron mal acostumbrados”, dijo. También destacó la reforma del artículo 28 de la Constitución Política, que establece: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria”.
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