Los créditos serán entregados a través de tres bancos: Banorte, Banco Azteca y Santander. Las instituciones financieras no cobrarán comisión y tendrán una tasa anual de 6.5%. Para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19, el gobierno federal anunció que entregarán 1 millón de créditos de 25 mil pesos para pequeñas y medianas empresas tanto del sector formal como el informal. En su conferencia de prensa del 8 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que los créditos se destinarán a los lugares donde haya más afectaciones por el coronavirus. Los créditos serán entregados a partir del 4 de mayo a través de los bancos participantes, que son: Banorte, Banco Azteca y Santander. Los bancos no cobrarán comisión y los créditos tendrán una tasa anual del 6.5%. Según el presidente, las micro y medianas empresas que soliciten este crédito solamente tienen que firmar un documento muy sencillo, pues el crédito será otorgado bajo palabra. “Va a ser un crédito a la palabra, no hay garantía, la garantía es la palabra, porque la mayor riqueza de nuestro pueblo, la mayor riqueza de México es la honestidad de nuestro pueblo”, dijo.

¿Cuáles son los requisitos para obtener un crédito?

La elección de los beneficiarios del crédito se hará mediante el padrón levantado mediante el censo que hizo la Secretaría de Bienestar en meses pasados para los programas sociales, el cual consta de 5 millones de personas. A las personas autorizadas se le realizará una llamada telefónica para asignarles una sucursal financiera de los bancos participantes. Ahí se les entregará el crédito bajo palabra y firmarán un documento que contendrá:

Nombre completo

Actividad a la que se dedica el beneficiado o beneficiada

La firma del documento confirmando que se recibió el crédito bajo palabra de honor y que se pagará el mismo

Los abonos serán de 850 pesos mensuales durante dos años y el primero se realizará cuatro meses después de iniciado el préstamo.

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