Cuando el SAT restringe temporalmente el uso de un Certificado de Sello Digital (CSD), la empresa pierde la posibilidad de emitir facturas con ese certificado. Para cualquier negocio, esto representa un problema inmediato: se retrasa la facturación, pueden detenerse los cobros y se complican las operaciones con clientes.

El artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la Federación establece un procedimiento para aclarar las irregularidades que motivaron la restricción y recuperar temporalmente la posibilidad de facturar mientras la autoridad resuelve de fondo.

Sin embargo, aunque la ley permite presentar pruebas y corregir determinadas irregularidades, la experiencia en este tipo de procedimientos demuestra la importancia de mantener actualizada la información fiscal y conservar la documentación que respalda las operaciones. Cuando llega una restricción, disponer de esa información puede marcar la diferencia entre presentar una aclaración bien sustentada y tener que reconstruir el expediente mientras transcurren los plazos legales.

¿Una empresa cumplida también puede enfrentar una restricción?

La restricción temporal del CSD no se limita a contribuyentes con adeudos fiscales. El artículo 17-H Bis contempla diversas causas relacionadas con el cumplimiento de obligaciones formales, la información declarada y la situación fiscal del contribuyente.

Por ejemplo, una empresa puede enfrentar este procedimiento cuando omite presentar su declaración anual y ha transcurrido un mes desde su vencimiento, o cuando deja de presentar dos o más declaraciones provisionales o definitivas, consecutivas o no.

También puede ocurrir cuando el SAT detecta inconsistencias entre los ingresos declarados y la información de los CFDI, sus complementos de pago u otros datos a los que tiene acceso; cuando el domicilio fiscal no reúne los requisitos legales, o cuando los medios de contacto registrados en el buzón tributario no son correctos o auténticos.

Esto significa que una empresa puede encontrarse al corriente en el pago de sus impuestos y, aun así, enfrentar una restricción por alguna de las causas previstas en la ley.

Restringir temporalmente no es lo mismo que dejar sin efectos el certificado

Es importante distinguir ambas medidas.

El artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación regula los supuestos en los que los certificados quedan sin efectos. Por su parte, el artículo 17-H Bis establece un procedimiento de restricción temporal que permite al contribuyente subsanar las irregularidades detectadas o desvirtuar las causas señaladas por la autoridad.

Esta diferencia es relevante porque, durante la restricción temporal, el contribuyente todavía cuenta con un procedimiento específico para aclarar su situación y obtener el restablecimiento del uso del certificado mientras se resuelve su solicitud.

Para ello, debe presentar la aclaración correspondiente dentro del plazo legal y acompañarla de los argumentos y pruebas que permitan atender la causa concreta de la restricción.

Los plazos que debe conocer la empresa

El artículo 17-H Bis contempla tres plazos principales:

Cuarenta días hábiles para presentar la aclaración. El plazo se computa conforme a las reglas aplicables a partir de la notificación de la restricción. Si transcurre sin que se presente la solicitud, el SAT procederá a dejar sin efectos el certificado. Restablecimiento del certificado al día siguiente. Cuando la aclaración se presenta correctamente y cumple con los requisitos del procedimiento, la autoridad debe restablecer el uso del certificado al día siguiente de su presentación, mientras resuelve. Diez días para emitir la resolución. Este es el plazo general previsto en la ley. Sin embargo, su cómputo puede modificarse cuando la autoridad solicita información adicional o necesita realizar alguna diligencia para resolver.

Un aspecto que suele pasarse por alto es que el SAT puede requerir documentación adicional. El contribuyente dispone, por regla general, de cinco días para atender el requerimiento y puede solicitar, por única ocasión, una prórroga de cinco días más, en los términos previstos por la ley.

Si no atiende el requerimiento, la solicitud puede tenerse por no presentada y el certificado restringirse nuevamente.

El procedimiento se encuentra regulado en el artículo 17-H Bis del CFF, la regla 2.2.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026 y la ficha de trámite 42/CFF de su Anexo 2.

Los errores que pueden complicar la aclaración

Pensar que el problema se resuelve cuando la empresa vuelve a facturar. El restablecimiento del certificado durante el procedimiento no significa que el SAT haya aceptado la aclaración. La autoridad todavía debe revisar los argumentos y pruebas para emitir una resolución.

Presentar una aclaración genérica. Cada causal requiere una respuesta distinta. No es lo mismo acreditar la presentación de declaraciones omitidas que justificar diferencias entre CFDI e ingresos declarados o demostrar que el domicilio fiscal cumple con los requisitos legales.

No contar con la documentación de las operaciones. Cuando la restricción deriva de inconsistencias fiscales, es importante disponer de conciliaciones, registros contables, comprobantes, contratos y demás documentos que permitan explicar las diferencias detectadas.

No actualizar el domicilio fiscal en el RFC. Un cambio de instalaciones sin actualizar la información del RFC, o la imposibilidad de localizar al contribuyente en los supuestos previstos por la ley, puede generar problemas que van más allá de un aviso pendiente.

Dejar de revisar el buzón tributario. Las notificaciones tienen efectos legales y los plazos no dependen de cuándo el administrador o el contador decidan revisar los mensajes. Por ello, es indispensable mantener los medios de contacto actualizados y establecer una revisión periódica.

Cinco revisiones que conviene realizar antes de recibir una notificación

Hay medidas sencillas que una empresa puede revisar por su cuenta o con el apoyo de un despacho como Taxcom Advisors, y que ayudan a identificar oportunamente algunas de las irregularidades que originan restricciones.

Consultar la opinión de cumplimiento. Permite identificar determinados incumplimientos fiscales que requieren atención. Una opinión negativa no implica automáticamente la restricción del certificado, pero sí justifica revisar sus causas.

Permite identificar determinados incumplimientos fiscales que requieren atención. Una opinión negativa no implica automáticamente la restricción del certificado, pero sí justifica revisar sus causas. Verificar las declaraciones presentadas. Revisar que se hayan presentado las declaraciones anuales, provisionales y definitivas correspondientes, incluso cuando no exista impuesto a pagar.

Revisar que se hayan presentado las declaraciones anuales, provisionales y definitivas correspondientes, incluso cuando no exista impuesto a pagar. Confirmar el domicilio fiscal. Comprobar que la información registrada ante el SAT coincide con la situación real de la empresa y que se han presentado los avisos que correspondan.

Comprobar que la información registrada ante el SAT coincide con la situación real de la empresa y que se han presentado los avisos que correspondan. Conciliar los CFDI con las declaraciones. Revisar periódicamente los ingresos, las retenciones y los comprobantes emitidos, considerando sus cancelaciones, sustituciones y complementos de pago. Las diferencias deben explicarse y documentarse.

Revisar periódicamente los ingresos, las retenciones y los comprobantes emitidos, considerando sus cancelaciones, sustituciones y complementos de pago. Las diferencias deben explicarse y documentarse. Revisar el buzón tributario. Mantener vigentes los medios de contacto y asignar a una persona responsable de atender oportunamente los avisos y notificaciones.

Estas revisiones no garantizan que una empresa quede exenta de una restricción, pero permiten detectar inconsistencias y atenderlas antes de que afecten la facturación.

La prevención es parte del cumplimiento fiscal

La restricción temporal del CSD puede tener consecuencias importantes para la operación de una empresa, incluso cuando la irregularidad que la originó sea susceptible de corregirse.

El procedimiento legal ofrece una oportunidad para aclarar la situación, pero obliga a actuar dentro de plazos específicos y a presentar documentación suficiente.

Por eso, la mejor medida no consiste únicamente en saber cómo responder cuando el SAT restringe el certificado. Consiste en mantener un control adecuado de las obligaciones fiscales, revisar oportunamente las diferencias y conservar los documentos que respaldan las operaciones.

La aclaración se presenta después de la notificación, pero buena parte de los elementos necesarios para resolverla deben formar parte del expediente fiscal de la empresa desde antes.

Taxcom Advisors es un despacho contable y fiscal con oficinas en Ciudad de México, Querétaro y Orizaba. Acompaña a empresas en la aclaración y liberación del Certificado de Sello Digital ante el SAT.