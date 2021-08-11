La conductora está acusada de vender indebidamente un inmueble embargado por SAT, el cual garantizaba el pago de un adeudo por más de 13 millones de pesos. La conductora de televisión de origen peruano, Laura Bozzo, está a punto de pisar el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, esto debido a que se le acusa de defraudación fiscal por más de 13 millones de pesos. Un juez de control del Sistema de Justicia Penal en el Estado de México vinculó a la presentadora a prisión preventiva porque no logró acreditar ante la autoridad fiscal su domicilio oficial, reporta El Universal. La acusación en contra de la presentadora se debe a que vendió indebidamente un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual garantizaba el pago de un adeudo de 13 millones 769 mil pesos; si se demuestra la culpabilidad, la conductora podría pasar de tres a nueve años en prisión. El juez a cargo de su audiencia, por petición de la Fiscalía General de la República (FGR), ordenó la prisión preventiva en el reclusorio de Santiaguito, esto al no acreditar un domicilio oficial, lo que representa riesgo de fuga por parte de la conductora. Con esto, Laura Bozzo deberá entrar por su propia cuenta al reclusorio dentro de las próximas horas. Hace tres meses, la conductora había solicitado un acuerdo reparatorio para pagar el adeudo fiscal y con esto evitar ir a prisión. Por su parte, La Jornada menciona que, en mayo pasado, Bozzo promovió un juicio de amparo en el cual le concedieron la suspensión provisional para no ser capturada por algún delito que no ameritara la prisión preventiva, de lo contrario, el recurso solo sufriría efectos para que su libertad personal quedara a disposición de la jueza de amparo en el lugar en donde fuera recluida. En esta demanda, Bozzo reclamó las órdenes de aprehensión y comparecencia de los jueces adscritos a cinco diversos centros de justicia federal en la Ciudad y Estado de México y dos autoridades administrativas. Con información de: https://www.eluniversal.com.mx/cartera/vinculan-proceso-y-dan-prision-preventiva-laura-bozzo-por-delito-fiscal https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/11/politica/vinculan-a-proceso-a-la-conductora-laura-bozzo-por-defraudacion-fiscal/

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