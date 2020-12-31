Después de la situación social que se está viviendo en todo el mundo la digitalización es el futuro y si antes avanzaba de forma vertiginosa en los últimos meses ha alcanzado su máxima, ya que el u...

Transformación digital después de la pandemia

Después de la situación social que se está viviendo en todo el mundo la digitalización es el futuro y si antes avanzaba de forma vertiginosa en los últimos meses ha alcanzado su máxima, ya que el uso de media de cada persona ha subido disparado. Hemos utilizado todas las plataformas posibles, desde Netflix para ver series o películas en casa, Instagram para compartir con nuestros seguidores lo que hacíamos día a día, WhatsApp para realizar videollamadas, Linkedin para promocionarse y buscar ofertas de trabajo, pero no solo hablamos de nuestro tiempo libre o de ocio, sino que muchas empresas han optado por el teletrabajo para muchos empleados. En el ámbito de estudio ha pasado lo mismo, las universidades han tenido que adaptarse dado clases online, realizando los exámenes a través de una pantalla, actividades que hace diez años serían impensables poder realizarlas a través de una pantalla y desde casa.

Al menos en España, la digitalización ha avanzado más que el último año que en los cinco restantes y es normal, en nuestro día a día las tecnologías suponen un porcentaje altísimo, para hablar, trabajar, o comprar. En España más del 93% de la población tiene acceso a internet, e incluso para las pequeñas y grandes empresas se han visto obligadas avanzar en lo que a delimitación respecta, teniendo presencia en las redes sociales, creando una tienda online para poder vender sin necesidad de ir a una tienda física o simplemente para darse a conocer y que gente de diferentes lugares puede acceder a la empresa.

Pedidos online

Los pedidos online han aumentado sobre todo en los meses de cuarentena, muchos son los que han decidido comprar material para hacer ejercicio, juegos de meses, incluso las personas mayores lo han utilizado para hacer la compra de forma segura sin tener que exponerse a acudir a una tienda. A esto debemos sumarle, la imposibilidad de acudir a una tienda física durante mucho tiempo ha hecho que incluso las personas de más avanzada edad comiencen a utilizar compradores online, como Amazon que sigue siendo uno de los más grandes en cuanto a venta online, si es verdad, que su rapidez en el envío de pedidos, las opciones, y las ofertas juegan a su favor además muchos son los que disfrutan de la opción de Amazon prime reduciendo el periodo de tiempo y ofreciendo más ventajas, como lo son envíos gratuitos, prime video, prime music, incluso varias herramientas para facilitarnos nuestro día a día, como Amazon photo que nos organiza nuestras fotografías en segundos.

Redes sociales

Las redes sociales también se han visto muy beneficiadas, el distanciamiento social ha provocado un aumento en el uso de las redes sociales, era la forma de comunicarse con nuestros amigos y familiares, incluso las empresas las han utilizado para dar auge a sus ventas para darse a conocer.Y no solo en cuestión de comunicarnos con nuestros amigos, con el trabajo ha sucedido lo mismo muchas empresas han optado por el teletrabajo, al igual que la educación los profesores han tenido que seguir con el curso escolar de forma online.

Uno de los sectores más afectados durante esta pandemia pero no menos importante, ha sido el sector cultural en la cuarentena muchos han sido los artistas que se han sumado a actualizar y convertirse lo más digitales posibles, intentando a través de internet compartir su arte, ya que los teatros, auditorios, platos de televisión se han visto cerrados y sin fecha de retorno la mejor forma de expresar y compartir el arte ha sido de forma online.

Da igual la edad o sexo durante este ultimo año seguro que has utilizado mucho mas las tecnologías que el anterior, y es que hasta las personas de 50 o 60 han comenzado a digitalizarse, estudios demuestran que se ha multiplicado por 4 los pedidos de comida a través de app o web, pero no solo ha sucedido en España, también nuestros vecinos Europeos como lo son Italia, Francia, Alemania han visto aumentado el uso de las tecnologías.

Quizás todavía no ves muy claro en que ha aumentado la digitalización en nuestra vida, vamos añadir varios ejemplos que antes no existían en nuestro dia a dia, pero que sin embargo ahora han llegado para quedarse.

Un ejemplo claro del avance de la digitalización, según las conversaciones mantenidas con Julio, de Comprarvisitas.net, son los códigos QR que se han vuelto algo básico en cuando vamos a cualquier restaurante para poder ver la carta sin necesidad de tener contacto con otros clientes, además muchos restaurantes han añadido el envío a domicilio a través de la aplicación o web, e incluso la reserva online.

Otro ejemplo, de la digitalización es el uso de nuestra tarjeta, de forma facíl podemos añadir nuestra tarjeta a nuestro teléfono móvil,así no tenemos que llevar la tarjeta física, y olvidarnos del efectivo. Muchos somos lo que hemos cambiado el tipo de banca a la digital, facilitando nuestro día a día, se puede realizar cualquier actividad desde la banca digital sin necesidad de movernos físicamente al banco. Quiero destacar la gran revolución de este año, la forma de pago Bizum que permite que en un segundo entre teléfonos móviles puedan realizarse transferencias bancarias, facilitando aún más compras sin necesidad de llevar efectivo.

En resumen, la tecnología es un gran aliado que nos aporta facilidad en nuestras vidas, además de múltiples herramientas para mejorarse ya que en tiempos de crisis debemos de unirnos para encontrar todas las soluciones posibles a nuestras distintas necesidades y poder hacerlo de forma segura