El titular de la SHCP, Rogelio Ramírez de la O, dijo que en materia fiscal seguirán fortaleciendo la base tributaria a través de las medidas contra la evasión y elusión fiscal Hoy, la Secretaría de...

El titular de la SHCP, Rogelio Ramírez de la O, dijo que en materia fiscal seguirán fortaleciendo la base tributaria a través de las medidas contra la evasión y elusión fiscal Hoy, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico, el cual está compuesto por los siguientes documentos:

Criterios Generales de Política Económica (CGPE).

Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF).

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF).

Al entregar el Paquete Económico 2023, el titular de la SHCP, Rogelio Ramírez de la O, dijo que en materia fiscal seguirán fortaleciendo la base tributaria a través de las medidas contra la evasión y elusión fiscal. "Hoy, estas medidas han permitido incrementar los ingresos, sin necesidad de crear nuevos impuestos o aumentar los ya existentes", expuso el funcionario.

Estimaciones del Paquete Económico 2023

Entre las estimaciones que se exponen en las iniciativas del Paquete Económico 2023 se encuentran las siguientes:

Estimaciones para 2022

Se estima que en 2022 el crecimiento real del PIB se ubique entre 1.9 y 2.9% anual, con una estimación puntual de 2.4%.

Se espera que el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo alcance los 93.6 dólares por barril.

Se espera una tasa de inflación de 7.7%, un tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar y una tasa de interés de 9.5% para el cierre de 2022.

Estimaciones para 2023

Se prevé que, en 2023, el crecimiento real del PIB alcance un rango de 1.2 a 3.0%.

Se espera que el precio promedio del barril de petróleo de la mezcla mexicana se ubique en 68.7 dólares por barril.

Se estima que en 2023 la inflación converja al objetivo de política monetaria del banco central, como resultado de las medidas en materia fiscal como el PACIC, en complemento con la política monetaria. A su vez, se prevén una tasa de interés al cierre del año de 8.5% y un tipo de cambio nominal de 20.6 pesos por dólar.

La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) 2023 estima ingresos presupuestarios de 7.1 billones de pesos, un crecimiento de 9.9% real anual respecto al nivel aprobado para 2022.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2023 anticipa que el gasto neto pagado ascienda a 8.3 billones de pesos, cifra que representa un crecimiento real anual de 11.6% en comparación con lo aprobado en el PEF 2022.

Pues de ver las iniciativas del Paquete Económico 2023 aquí / Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2023.