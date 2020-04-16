Debido a que algunas empresas no han pagado impuestos, el SAT podría llevar a cabo visitas domiciliarias en los próximos días. Durante semanas, miles de empresas del país pidieron al Servicio de Ad...

Debido a que algunas empresas no han pagado impuestos, el SAT podría llevar a cabo visitas domiciliarias en los próximos días. Durante semanas, miles de empresas del país pidieron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) diversos apoyos por la crisis económica. Algunas se enfocaron en prórrogas para la declaración anual, que el SAT rechazó. Otras pidieron estímulos fiscales, que hasta ahora el SAT no ha aplicado. En los últimos días, la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) de Tamaulipas anunció que sus 20 mil afiliados no pagarán impuestos federales ni locales. Después, la Canaco de Durango, la Coparmex de Tamaulipas y la Canaco de Acapulco adoptaron las mismas medidas. Por último, otras empresas del país optarán por la vía de los amparos. De acuerdo con la organización MéxicoJusto.org, miles de empresas promoverán amparos para dejar de pagar impuestos durante la crisis. Según el presidente de la organización, Juan Carlos Pérez Góngora, las empresas no deben pagar impuestos por “fuerza mayor”.

Empezarán las visitas domiciliarias

Al parecer, el SAT seguirá sin escuchar ninguna de estas demandas. De acuerdo con especialistas, el fisco ha estado enviando mensajes para exigir pagos de impuestos. Además, se espera que en los próximos días, después de las declaraciones anuales, empiecen las visitas domiciliarias. Algo especialmente preocupante es que, por ahora, los contribuyentes no pueden acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es decir, no tienen medios de defensa fiscales. Zamir Cervantes, miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), dijo en entrevista con Reforma que el gobierno presenta una contradicción. Por un lado, pide a los negocios cerrar sus operaciones. Por el otro, está planeando visitas domiciliarias en negocios que, idealmente, deberían estar vacíos. Si no se encuentra al contribuyente durante la visita, el fisco puede cancelar los sellos digitales. Es decir, además de todos los problemas por la pandemia, la empresa no podrá facturar. Con información de Reforma.

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