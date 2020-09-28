En comparación al año anterior y sin crisis económica por la pandemia, la recaudación solamente ha caído un 0.5% en términos reales. La estrategia del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de aumentar la recaudación privilegiando el principio de eficiencia ha rendido buenos frutos según los números que Raquel Buenrostro, jefa de la institución tributaria del país, ha dado a conocer. Recientemente se dio a conocer que la recaudación, a pesar de la crisis económica, fue mejor que la esperada porque en comparación al año anterior solamente ha caído un 0.5% en términos reales. Parte del la estrategia que ha rendido excelentes resultados es que en este año el SAT se acercó a 627 de un padrón de 12 mil grandes contribuyentes para que corrigieran su situaciónfiscal; tal es el caso de FEMSA, Walmart, IBM, Grupo Modelo, América Móvil, y recientemente se sumó BBVA Bancomer. Sin embargo, de esos 627 grandes contribuyentes; llamados así porque generan más de mil 500 millones de pesos al año, sólo dos de ellos se han negado a ponerse al corriente con su situación fiscal, o dicho de otra manera, tienen una diferencia de criterio con el SAT. Estamos hablando de Grupo Minera México y Comercializadora de Cárnicos Strattega, más conocidos por su marca comercial Bafar, por lo que dichos asuntos tendrán que arreglarse en los tribunales ya que no se ha llegado a un acuerdo entre las dos partes.
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