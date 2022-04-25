Un aspecto clave en el crecimiento de cualquier negocio es contar con los recursos económicos necesarios para financiar sus planes y proyectos. En este sentido, herramientas como el crédito empresa...

Un aspecto clave en el crecimiento de cualquier negocio es contar con los recursos económicos necesarios para financiar sus planes y proyectos. En este sentido, herramientas como el crédito empresarial, el leasing, confirming, el crowdfunding o los beneficios gubernamentales representan interesantes alternativas de financiamiento para el desarrollo de estas organizaciones.

¿Cómo se financian las empresas en México?

En la actualidad, entre las principales fuentes de financiamiento disponibles para las empresas mexicanas destacan:

Crédito empresarial

El credito empresarial representa el préstamo de capital por parte de una entidad financiera a una empresa que solicite financiamiento. Así, el prestatario obtiene el dinero necesario para financiar sus proyectos a cambio de realizar el pago de cuotas mensuales para devolver el monto prestado, incluyendo un pequeño porcentaje adicional en intereses por haber obtenido estos recursos. En particular, esta herramienta es una de las alternativas de financiamiento más populares entre las empresas mexicanas por la posibilidad de obtener capital externo de manera rápida y asequible. Por ejemplo, según información del Banco de México, para el cuarto trimestre del 2021, el 48,4% de las empresas contaba con créditos bancarios.

Leasing

El leasing o arrendamiento consiste en que una institución financiera pone a disposición el uso de activos requeridos por un negocio a cambio del pago de cuotas periódicas mientras dure el acuerdo. De este modo, la empresa que solicita el leasing no tiene la necesidad de realizar una gran inversión de dinero para comprar equipos o maquinarias necesarios para su funcionamiento. Además, al finalizar el contrato de arriendo existe la opción de adquirir los activos utilizados por medio del pago de un bajo monto de dinero.

Aceleradoras

Las aceleradoras de negocios representan una gran ayuda para startups o emprendimientos vinculados principalmente al mundo de la tecnología en su etapa inicial. Estas organizaciones no solo prestan ayuda económica, sino que, también entregan variados conocimientos respecto a la gestión comercial de una empresa y generan redes con inversionistas y empresas estratégicas, representando un fuerte impulso en el desarrollo de los negocios que solicitan sus servicios.

Factoraje

El factoraje es una rápida forma de obtener capital, consiste en la transferencia de las facturas que tiene por cobrar un negocio a una entidad financiera, que le hace entrega inmediata de un monto de dinero cercano al valor total de estos documentos, puesto que aplica un descuento en comisión que equivale a un pequeño porcentaje de estas facturas.

Crowdfunding

El crowdfunding es una novedosa fórmula para obtener financiamiento a través del uso de plataformas digitales. Mediante esta herramienta, diferentes empresas pueden dar a conocer sus planes y proyectos buscando la atención de inversionistas que estén dispuestos a apoyar estas iniciativas a través de aportes de capital, a cambio de recibir una muestra del producto, un porcentaje de acciones o parte de los beneficios que el negocio logre generar.

Beneficios gubernamentales

A partir del complejo escenario económico que ha sufrido México por causa de la pandemia, muchos negocios (principalmente pymes) han tenido que enfrentar diversas dificultades económicas, perjudicando el desarrollo normal de sus operaciones. De hecho, según estudios del INEGI, al término del 2020, el 86,6% de las empresas mexicanas declaraba haber sufrido alguna afectación producto del covid-19. Por este motivo, el gobierno mexicano ha ido en ayuda de estas empresas mediante subvenciones, créditos y aplazamientos en los pagos para paliar de mejor manera esta crisis. Además, la Secretaría de Economía en conjunto con la Banca de Desarrollo de México ofrece diversos programas de financiamiento a mipymes para acelerar su crecimiento. Estas son las principales fuentes de financiamiento disponibles en la actualidad. Si tienes un negocio, compara las distintas alternativas de credito empresarial y recuerda analizar cuidadosamente qué opción te entrega mejores condiciones.