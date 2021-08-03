La autoridad fiscal advierte que no ha desarrollado ningún bot para obtener citas, que éstas se obtienen únicamente a través de su sitio oficial. Como reportamos anteriormente, en un intento de pal...

La autoridad fiscal advierte que no ha desarrollado ningún bot para obtener citas, que éstas se obtienen únicamente a través de su sitio oficial. Como reportamos anteriormente, en un intento de paliar la escasez de citas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lanzaron Sacarcita, un portal de internet en el que los contribuyentes pueden tramitar su cita con ayuda de una inteligencia artificial. El fisco publicó en su Twitter un breve comunicado al respecto, en el que previenen a los contribuyentes contra esta herramienta. La autoridad fiscal advierte que ella no ha desarrollado ningún bot para obtener citas, que éstas se obtienen únicamente a través de su sitio oficial. Por último, el SAT señala que, al compartir sus datos personales, el contribuyente está en riesgo.

¿Cómo funciona el bot?

Según el sitio de Sacarcita, para buscar citas, el robot del sitio busca continuamente, de forma automática, la disponibilidad de las mismas. Si halla alguna, una persona llena manualmente el código captcha, que el SAT usa precisamente para detectar el uso de inteligencias artificiales. Los datos que Sacarcita pide del contribuyente interesado son su nombre, RFC, correo electrónico y, opcionalmente, su número telefónico.

En el SAT no se ha desarrollado ningún bot para obtener citas. Estas se obtienen únicamente en nuestro sitio oficial y se ponen a disposición de manera constante. Compartir tus datos personales con terceras personas implica riesgos. ¡No te dejes engañar! pic.twitter.com/VU9ApqifLk — SATMX (@SATMX) August 2, 2021

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