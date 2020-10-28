La Asociación Latinoaméricana de Internet asegura que hay maneras más prácticas y menos perjudiciales de hacer que las empresas que prestan servicios digitales cumplan con la ley fiscal. Una de las...

La Asociación Latinoaméricana de Internet asegura que hay maneras más prácticas y menos perjudiciales de hacer que las empresas que prestan servicios digitales cumplan con la ley fiscal. Una de las iniciativas más polémicas contenidas en la Miscelánea Fiscal para 2021 es una propuesta de reforma a la Ley del IVA, que posibilitaría que las empresas no residentes en México que ofrezcan servicios digitales e incumplan con sus obligaciones fiscales, puedan ser desconectadas del servicio de internet. De acuerdo al posicionamiento de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), esta medida no sólo tendría un impacto negativo en la economía mexicana sino que además es innecesaria para lograr que estas empresas cumplan con la ley fiscal mexicana. La ALAI menciona que, además, contradice el artículo 145 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifución de México, que prohíbe las acciones intenten bloquear o filtrar el internet. Otro ordenamiento legal que sugieren podría contradecir, es el artículo 6 constitucional, que garantiza la accesibilidad a la sociedad a la información.

La sanción de desconexión de Internet del #PaqueteEconomico2021 tendría un fuerte impacto negativo en la #EconomíaDigital de #México. Aquí el comunicado que elaboramos junto a numerosas asociaciones: https://t.co/CXiV01Nzb6 pic.twitter.com/biTXCvp6kt — ALAI (@alai_lat) October 23, 2020

Los problemas legales que vislumbra la ALAI no acaban ahí, pues además aseguran que contraviene tratados internacionales que obligan al gobierno de México, como el T-MEC, cuyos artículos 15.3, 18.3 y 19.10 violaría la propuesta contenida en la Miscelánea Fiscal. La propuesta de reforma a la Ley del IVA, dice la ALAI, será particularmente perniciosa para las empresas prestadoras de servicios digitales que no cobren por sus servicios. Esto a su vez, dicen, podría tener un impacto negativo en el ecosistema digital mexicano, pues muchas pymes mexicanas dependen de estas herramientas gratuitas para realizar operaciones indispensables como conectar con sus clientes, crear nuevos negocios, mejorar sus servicios o almacenar información. Por último, aseguran que el gobierno no ha explicado por qué es necesaria esta propuesta, pues hay medidas más prácticas y menos perjudiciales por las cuales podría optar el gobierno para hacer cumplir la ley fiscal, como simplificar el proceso de inscripción para las impresas, o implementar el modelo de intermediarios financieros, que facilitaría la recaudación del IVA.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.