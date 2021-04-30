La Secretaría informó que actualmente se está trabajando para actualizar las tablas de enfermedades de trabajo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) actualizará las tablas de enfermedades de trabajo, después de 50 años sin cambios. En un comunicado, la STPS informó que el trabajo para actualizar las tablas de enfermedades de trabajo tiene un avance del 90%. [Ley Federal del Trabajo (LFT) 513]. Los grupos de trabajo que están trabajando en la actualización, están conformados por la STPS, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otras dependencias. De acuerdo con la STPS, los grupos de trabajo están incorporando nuevas enfermedades, cuya inclusión fue sustentada por su relación en el trabajo y la afectación a la salud de los trabajadores en 12 temas:

Enfermedades infecciosas y parasitarias. Cánceres de origen laboral. Enfermedades del sistema circulatorio, de la sangre y órganos hematopoyéticos. Trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso. Enfermedades del sistema respiratorio. Enfermedades del sistema digestivo. Enfermedades de la piel y tejidos subcutáneos. Intoxicaciones. Enfermedades del ojo y del oído. Enfermedades de endocrinología. Enfermedades del sistema genitourinario. La tabla de valuación de las incapacidades permanentes.

La titular de la STPS, Luisa Alcalde Luján, indicó que los efectos ocasionados por el SARS-COV-2, virus que causa la enfermedad COVID-19, incidieron en casi todos los aspectos del mundo del trabajo. Desde el riesgo de transmisión del virus en los lugares de trabajo hasta los relacionados con la seguridad y salud en los centros laborales. La funcionaria también dijo que el SARS-Cov-2 es reconocido como enfermedad de trabajo por tratarse de virosis. Por eso, señaló que ya está contemplado como enfermedad de trabajo en el artículo 513, fracción 136, de la LFT. Además, Alcalde Luján recordó que el IMSS publicó el 3 de abril de 2020, los Criterios de calificación para casos con coronavirus como enfermedad de trabajo.

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