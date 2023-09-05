La nueva solicitud de la empresa a la SCJN se refiere a un crédito fiscal de mil 431 millones de pesos, establecido por el ejercicio de 2008 Grupo Elektra presentó una solicitud formal ante la Suprema Corte de Justicia para ejercer su facultad de atracción en uno de los varios amparos que ha litigado durante años contra créditos fiscales impuestos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los cuales ascienden a aproximadamente 30 mil millones de pesos. A pesar de que Elektra no tiene legitimación para solicitar la atracción, el Ministro Luis María Aguilar ya ha respaldado tres solicitudes previas de la empresa, lo que le ha valido críticas en las conferencias mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Según reporta Reforma, fuentes judiciales estiman que, tras la presentación de la nueva solicitud, Aguilar podría proponer la atracción de los cuatro amparos a la Segunda Sala de la Corte el próximo 20 de septiembre. Aunque estos asuntos no figuran en la agenda de sesión pública para ese día, la Segunda Sala suele resolver atracciones en sesiones privadas. Para atraer los casos, se requerirá el voto de al menos tres de los cinco miembros de la Sala, y se anticipa que pasarán varios meses antes de que se emitan sentencias finales sobre la validez de las deudas de Elektra. Si la propuesta de Aguilar es rechazada, señala Reforma, los expedientes serán devueltos a cuatro tribunales colegiados diferentes, que tomarán decisiones en fechas diversas y basándose en sus propios criterios. Esto podría llevar a que los juicios se remitan nuevamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que previamente respaldó las decisiones del SAT en primera instancia.

La disputa de Elektra contra el SAT

En su informe anual de 2022, Elektra informó de ocho juicios en curso relacionados con créditos fiscales que suman 29 mil 801 millones de pesos. Sin embargo, si la Corte no atrae los cuatro casos solicitados, tampoco lo hará con los restantes. La nueva solicitud de la empresa se refiere a un crédito fiscal de mil 431 millones de pesos, establecido por el ejercicio de 2008. El amparo directo que se busca atraer fue presentado el 9 de agosto en el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. En enero de 2022, la Sala rechazó por tres votos contra dos un recurso de revisión de Elektra contra la negativa de amparo por otro crédito de 2 mil 772 millones de pesos, que la empresa tuvo que pagar al SAT en octubre de ese año. La mayoría argumentó que no había cuestiones constitucionales que justificaran su intervención. Ahora, Aguilar tendrá que persuadir al menos a dos colegas de la importancia jurídica de los demás amparos de Elektra. Elektra alega que el crédito más cuantioso, que asciende a 18 mil 455 millones de pesos, es contradictorio con los demás, ya que se deriva del aprovechamiento de pérdidas fiscales que el SAT había declarado inexistentes. Por lo tanto, argumenta que es necesario resolver los amparos de manera conjunta. A lo largo de los años de litigio, Elektra ha proporcionado garantías al SAT, lo que ha impedido que este último ejecute los créditos sobre los activos de la empresa. El 22 de agosto pasado, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) anunció en la conferencia mañanera que presentaría una queja contra Aguilar ante la Corte, alegando una posible responsabilidad administrativa por su "omisión" en resolver estos asuntos. Cabe mencionar que Aguilar ha respaldado las solicitudes de Elektra a medida que la empresa las ha presentado, desde diciembre de 2022 hasta julio pasado.