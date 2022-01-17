La experiencia de diversos contribuyentes muestra las complicaciones con la factura 4.0.

El 1 de enero entró en vigor una nueva versión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura, pero el uso obligatorio de este CFDI 4.0 iniciará el 1 de mayo. Mientras tanto, los contribuyentes pueden seguir emitiendo el CFDI 3.3. En este contexto, se advirtieron algunas complicaciones relacionadas con nuevos requisitos para la emisión del CFDI 4.0. Se trata de la validación de los siguientes datos del receptor, que deben coincidir al 100% con la información plasmada en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, a dos semanas de la entrada en vigor del CFDI 4.0, hay contribuyentes que empezaron a usar la emisión de este nuevo comprobante. Sobre todo, los que generan sus comprobantes a través del sitio de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que cuenta con la herramienta para emitir la nueva versión del comprobante. Sin embargo, el artículo indica que la experiencia de estos contribuyentes muestra las complicaciones advertidas, lo que conduce a la imposibilidad de emitir el CFDI 4.0.

Complicaciones con el CFDI 4.0

De acuerdo con Fiscalia, entre las complicaciones que han reportado los contribuyentes, se encuentran las siguientes:

Rechazo por el nombre del receptor

Uno de los problemas más recurrentes es el rechazo del timbrado de la factura porque el nombre del receptor no es el correcto. Diversos contribuyentes reportan que tienen la complicación aunque intentan diversas formas: omitiendo puntos y comas, poniéndolos, poniendo las siglas de la figura jurídica o la denominación completa, etcétera. Cabe destacar que esta falla sucede aun cuando se coloca el nombre tal como aparece en la constancia de situación fiscal.

Complicaciones con el código postal

En cuanto a los códigos postales, también se está registrando como otro motivo de rechazo, al indicar que no coincide el dato, no obstante que es el que se indica en la constancia.

Problemas con el sistema de facturación

Problemas variados como la notable lentitud de la plataforma de facturación del SAT, y el rechazo en las tasas de retención de impuestos, no obstante que se indican las correctas, y una poco entendible estructura del sistema, están provocando las ineficiencias que, en materia de facturación, se han advertido.

Incompatibilidad de los sistemas

Debe advertirse, además, que aquellos quienes están generando facturas en versión 4.0, pueden enfrentar el problema de que el sistema contable o administrativo de su cliente aún no tenga la capacidad de recibir facturas en esa versión, con el consecuente retraso en sus pagos. Fiscalia recomienda a los contribuyentes ser cautelosos al utilizar la versión 4.0 del CFDI, y buscar medidas para tratar de reducir los problemas que se estarán reportando. Además, considera que la autoridad debe reconsiderar las nuevas medidas de validación de los comprobantes.

Con información de Fiscalia.

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