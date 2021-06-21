La reforma laboral de 2012 con respecto a la reforma al outsourcing de 2021 en el fondo no son diferentes. Desde la reforma laboral de 2012 se buscó regular lo que se llamó “régimen de subcontratac...

La reforma laboral de 2012 con respecto a la reforma al outsourcing de 2021 en el fondo no son diferentes. Desde la reforma laboral de 2012 se buscó regular lo que se llamó “régimen de subcontratación”, también conocido como outsourcing. En ningún momento se permitió el “suministro de personal”, pero una reforma a la Ley del Seguro Social daba pauta a interpretar que sí estaba permitido.

Negocio con la figura de “suministro de personal”

De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, lo anterior hizo que se comenzara a manejar un esquema de negocio con la figura de “suministro de personal”. Inclusive, el artículo indica que el “suministro de personal” se utilizaba al amparo de criterios jurisdiccionales y regulaciones de autoridades fiscales, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Así que se dieron a conocer tesis que recogen la interpretación y aplicación de la reforma de 2012, en el sentido de que se permitía el “suministro de personal”. Pero nunca fue el objetivo de la reforma laboral de 2012.

La reforma de 2021 prohibió la subcontratación de personal

El artículo señala que la reforma de 2021, de manera contundente, dejó en claro y redactado en un dispositivo de ley lo que está prohibido, y que no estaba permitió. Además, se reguló la figura de “prestadores de servicios especializados”, para establecer que lo que se puede subcontratar es un servicio “X” y no propiamente el suministro de personal. Por eso, en el artículo se concluye que la reforma de 2012 con respecto a la de 2021 en el fondo no son diferentes. Por el contrario, la reforma de 2021 viene a dejar claro el verdadero sentido de la reforma que desde 2012 se dio a conocer, con la consecuencia de hacer mucho más severas las consecuencias fiscales y de sanciones en caso de no cumplir con la legislación actual. Esto lo expuso Fiscalia en un artículo en el que hizo un comparativo de las reformas de 2012 y 2021. Puedes ver el artículo que publicó Fiscalia aquí / Fecha de publicación: 21 de junio de 2021.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.