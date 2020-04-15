El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) anunció mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la fecha en que los tribunales y juzgados reanudarán actividades La fecha en l...

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) anunció mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la fecha en que los tribunales y juzgados reanudarán actividades La fecha en la que los tribunales y juzgados reanudaran las actividades presenciales, será el día 6 de mayo del presente año. Que sea hasta entonces tiene como finalidad disminuir el riesgo de contagio del coronavirus, y a su vez dar continuidad a las indicaciones establecidas en la emergencia sanitaria. Esto lo anunció Arturo Guerrero Zazueta, secretario del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) mediante un acuerdo. El documento también estipula que quienes se encuentren en una situación especial de vulnerabilidad, quedarán exentos de presentarse físicamente a la realización de las guardias. Es decir:

Personas adultas mayores de 60 años Mujeres embarazadas o en estado de puerperio inmediato o lactancia Personas con diabetes e hipertensión, enfermedades cardiovasculares y pulmonares crónicas Individuos con condición de cáncer, inmunosupresión, o aquellos con insuficiencia renal o hepática.

Respecto a las guardias excepcionales, solamente se atenderán aquellos asuntos urgentes comprendidos en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 481 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para conocer más sobre los asuntos que sí se tomarán como urgentes, puedes pulsar aquí. Todos han sido estipulados en el artículo 48 del acuerdo general 06/2020 del CJF.

Mientras llega el 6 de mayo, juzgados y tribunales federales seguirán sin actividad, y sólo algunos centros se mantendrán de guardia para recibir asuntos urgentes. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE:

https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/perdiste-tu-empleo-por-la-emergencia-sanitaria-haz-un-retiro-de-desempleo-en-el-issste/ Con información de el Consejo de la Judicatura Federal, acuerdos generales 06/2020 y 07/2020

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