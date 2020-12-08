El IMCP organizó un evento virtual sobre las tendencias internacionales relacionadas con las reformas fiscales, y compartió un video y material de apoyo.

El IMCP organizó un evento virtual sobre las tendencias internacionales relacionadas con las reformas fiscales, y compartió un video y material de apoyo.

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente compartió un video y material de apoyo del evento virtual Nuevas tendencias internacionales relacionadas con las reformas fiscales 2020-2021. El IMCP realizó el evento el 25 de noviembre, con la participación de integrantes de su Comisión Fiscal Internacional y con firmas de servicios profesionales con presencia transnacional.

Tendencias internacionales relacionadas con las reformas fiscales

Entre los temas que se trataron en el evento se encuentran los siguientes:

Puedes ver el video del evento virtual Nuevas tendencias internacionales relacionadas con las reformas fiscales 2020-2021 aquí y el material de apoyo aquí / Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2020.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.