El IMCP organizó un evento virtual sobre las tendencias internacionales relacionadas con las reformas fiscales, y compartió un video y material de apoyo.
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente compartió un video y material de apoyo del evento virtual Nuevas tendencias internacionales relacionadas con las reformas fiscales 2020-2021. El IMCP realizó el evento el 25 de noviembre, con la participación de integrantes de su Comisión Fiscal Internacional y con firmas de servicios profesionales con presencia transnacional.
Tendencias internacionales relacionadas con las reformas fiscales
Entre los temas que se trataron en el evento se encuentran los siguientes:
Limitante de deducción de intereses. [Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) 28, fracción 32].
Temas controvertidos de la deducción de pagos a contribuyentes de regímenes fiscales preferentes (refipres).
Aspectos prácticos a considerar con las nuevas disposiciones sobre servicios digitales.
Esquemas reportables en operaciones internacionales.
Puedes ver el video del evento virtual Nuevas tendencias internacionales relacionadas con las reformas fiscales 2020-2021 aquí y el material de apoyo aquí / Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2020.
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