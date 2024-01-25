Especialistas consideran que la autoridad seguirá haciendo uso de una de sus principales armas: las facultades de gestión Para 2024, el Gobierno de México no creó nuevos impuestos, ni aumentó los existentes. Esto se debe al compromiso que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al iniciar su gestión. Pero de acuerdo con el contador Carlos Gutierrez Perez, lo anterior generará un panorama de fiscalización más fuerte. Al participar en el evento ‘Perspectivas Económicas y Fiscales en México’, organizado por Thomson Reuters, el especialista fiscal dijo que el Gobierno de México seguirá haciendo uso de una de sus principales armas: las facultades de gestión. Gutierrez Perez, recordó que el Código Fiscal de la Federación (CFF) otorga al SAT diferentes facultades para fiscalizar. Por ejemplo, explicó que las formales son conocidas como facultades de comprobación, como las visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y revisiones electrónicas. Mientras que las facultades de gestión no son formales, como los correos electrónicos que envía la autoridad a los contribuyentes indicando diferencias y pidiendo que se autocorrijan. “Mientras son peras o son manzanas, está la presión de la autoridad, y hay que analizar nuestra información, pero muchas veces no sólo es un año, porque pueden ser hasta cinco años”, advirtió. En este contexto, el integrante de la empresa de servicios empresariales Thomson Reuters consideró que el SAT seguirá utilizando sus facultades de gestión para mantener la recaudación.