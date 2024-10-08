Las UDIS son una medida que ajusta el valor del dinero en función de los cambios en los precios Las Unidades de Inversión (UDIS) son un valor creado por el Banco de México (Banxico) en 1995, para p...

Las UDIS son una medida que ajusta el valor del dinero en función de los cambios en los precios Las Unidades de Inversión (UDIS) son un valor creado por el Banco de México (Banxico) en 1995, para proteger los ahorros e inversiones del impacto de la inflación. El valor de las UDIS se ajusta diariamente con base en la inflación, lo que permite que los instrumentos financieros denominados en UDIS, como algunos créditos hipotecarios o inversiones, mantengan su poder adquisitivo a lo largo del tiempo. En otras palabras, las UDIS son una medida que ajusta el valor del dinero en función de los cambios en los precios, haciendo que los productos financieros basados en ellas sean menos vulnerables a la pérdida de valor real debido a la inflación. Al momento de su creación, la finalidad era mantener un crédito con una tasa de interés fija. Con esta referencia, la deuda no incrementaría significativamente. El valor de las UDIS siempre será variable, al alza, y nunca disminuirá. Por ejemplo, Fiscalia indica que si en lugar de invertir en 1,000 pesos, se invierte en 1,000 UDIS, los pesos perderán su valor por el incremento inflacionario, mientras las UDIS lo conservarán.

Publicación de los valores

Banxico estableció que desde 1995 el valor que tienen las UDIS deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la siguiente manera:

El día 10 de cada mes estarán publicados los valores pertenecientes a los días del 11 al 25 de ese mismo mes. A más tardar el día 25 del mes se publicarán los valores para los días del 26 de ese mismo mes hasta el 10 del siguiente.

Cálculo de UDIS

Además, señaló que las UDIS se calculan y ajustan diariamente con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que mide la inflación en México. Banxico es responsable de publicar la tasa diaria de UDIS en su sitio de internet y en fuentes financieras.

Detalles y características de las UDIS

Fiscalia también expuso las siguientes consideraciones sobre las UDIS:

Protección contra la inflación: Uno de los principales propósitos de las UDIS es proteger a los inversores y prestatarios contra el impacto negativo de la inflación. En un entorno inflacionario, el poder adquisitivo de la moneda disminuye con el tiempo. Las UDIS, al ajustarse diariamente en función del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), permiten que el valor real de las inversiones o deudas se mantenga relativamente constante. Esto significa que las personas pueden mantener el poder de compra de su dinero a lo largo del tiempo. Amplia aplicación: Las UDIS tienen una amplia gama de aplicaciones en la economía mexicana. Algunos ejemplos incluyen: Créditos hipotecarios: Las UDIS son comunes en los créditos hipotecarios en México. Esto permite a los prestatarios ajustar sus pagos mensuales de acuerdo con la inflación, lo que puede hacer que la compra de vivienda sea más accesible.

Inversiones gubernamentales: El gobierno mexicano emite bonos y valores denominados en UDIS. Estos instrumentos atraen a inversores que buscan una inversión segura que proteja su poder adquisitivo. (UDIBONOS).

Instrumentos financieros: Las UDIS también se utilizan en diversos instrumentos financieros, como bonos corporativos, fondos de inversión y Cetes (Certificados de Tesorería). Esto proporciona a los inversores una opción para proteger sus inversiones contra la inflación. Acceso público a las tasas: El Banxico, como entidad reguladora, publica diariamente la tasa de cambio entre el peso mexicano y las UDIS. Esta tasa se utiliza para calcular el valor actualizado de las UDIS. Esta transparencia en las tasas permite a las personas monitorear y calcular fácilmente el valor de sus inversiones o deudas. Efecto fiscal: Es importante tener en cuenta que las ganancias generadas a través de inversiones en UDIS pueden estar sujetas a impuestos en México. Por ejemplo, pueden estar sujetas al Impuesto Sobre la Renta (ISR) como cualquier otra ganancia por inversiones. La tasa de impuestos y las regulaciones fiscales pueden variar según el tipo de inversión y el período de tenencia, por lo que los inversionistas deben estar al tanto de las implicaciones fiscales de sus decisiones financieras. Estabilidad y previsibilidad: Las UDIS ofrecen estabilidad y previsibilidad en un entorno económico caracterizado por la volatilidad de los precios y la inflación. Esto es especialmente beneficioso para aquellos que buscan mantener el valor de su dinero a lo largo del tiempo o planificar a largo plazo, como en el caso de la compra de viviendas mediante créditos hipotecarios denominados en UDIS. Uso en créditos hipotecarios: La aplicación más conocida de las UDIS en México es en los créditos hipotecarios. Los préstamos hipotecarios en UDIS permiten a los prestatarios ajustar sus pagos periódicos según la inflación. Sin embargo, esto puede ser considerado una desventaja, porque al conservar el adeudo su valor en el tiempo, se termina pagando más, pues la deuda nunca pierde valor con respecto a la inflación.

En resumen, las UDIS son una herramienta financiera versátil utilizada en México para proteger el poder adquisitivo de las personas en un entorno de inflación. Pero es necesario considerar la desventaja de que, como adeudo, puede representar un costo más alto.