El Reporte Personalizado de Cotización le permite a las personas trabajadoras saber si están afiliadas y con qué salario El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recaudó mil 500 millones de pesos debido a la posibilidad que tienen los trabajadores de estar al pendiente de sus cotizaciones, de acuerdo con Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación. El Reporte Personalizado de Cotización (RPC), que creó el Instituto en febrero de 2021, le permite a las personas trabajadoras saber si están afiliadas y con qué salario. Si algo no cuadra, lo pueden denunciar al instituto. “Esto ha generado, en promedio, 50 pesos adicionales de recaudación en el salario base de cotización diario, lo que se traduce en 8 pesos más de recaudación al día. Por el número de personas promedio registradas, en cuotas obrero-patronales son 1,500 millones de pesos adicionales de recaudación. Si incluimos las cuotas de retiro, cesantía, edad avanzada y vejez, son 2,600 millones de pesos”, explicó López Castañeda durante su participación en el foro de Thompson Reuters. Asimismo, detalló que a través de una aplicación, los trabajadores pueden tener un control personalizado de sus cotizaciones para conocer con qué salario está registrado y si el patrón cumple con la aportación de sus cuotas. De acuerdo con cifras del Instituto, actualmente hay 1.2 millones de personas que está al pendiente de esta información, pero el potencial es de 21.6 millones de trabajadores, que son quienes se encuentran afiliados. Al año, el organismo realiza entre 18 mil y 20 mil actos de fiscalización, detalló la funcionaria federal, sin embargo dijo que hay 1 millón de patrones, por lo que las cuentas no dan para vigilar que las empresas cumplan con sus obligaciones en tiempo y forma, pero con este mecanismo logran un control indirecto.

¿Cómo hacer una denuncia ante el IMSS?

Mediante el Reporte Personalizado de Cotización, las personas trabajadoras pueden seguir mes a mes su situación afiliatoria, qué empresa les asegura, los días que cotizaron y su último salario registrado.

De acuerdo con El Economista, lo pueden consultar quienes están laborando para una compañía, pero también si no cuentan con relación laboral, como es el caso de trabajadores y trabajadoras independientes o aprendices del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Para obtenerlo, hay que descargar la aplicación IMSS Digitalen el celular. Luego, dentro de la app, seleccionar la opción “Reporte Personalizado de Cotización al IMSS” para comenzar el registro. Se piden datos básicos y se deben aceptar los términos y condiciones.